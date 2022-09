My Ami Play : l'innovation qui simplifie la vie à bord de la Citroën Ami

Plébiscitée par un jeune public, la Citroën Ami a déjà réussi son pari pour s’imposer comme la référence des mico-citadines. Avec une conception simple mais efficace, la petite Citroën électrique n’en reste pas moins moderne et innovante.

Dernier exemple en date, le dispositif « My Ami Play » qui vient d’être dévoilé par Citroën. Une innovation astucieuse qui permet de simplifier la vie à bord pour le conducteur via l’application My Citroën. Le principe est simple : un bouton, le « Citroën Switch », placé sur les arches du volant, permet de connecter son smartphone en Bluetooth et d’activer l’application My Citroën et sa nouvelle page « My Ami Play » qui rassemble les fonctions que le client a l’habitude d’utiliser (navigation avec Waze, Google Maps, Apple Plan, etc., musique, radio). Il peut ainsi piloter plus facilement son smartphone soit tactilement soit via la reconnaissance vocale. Outre la navigation (Nav), on retrouve la fonction « Call » pour passer et recevoir ses appels, la rubrique « Média » qui permet de sélectionner son application musicale, et la fonction « Radio ».

Le dispositif amplifie l’expérience de connectivité à bord et est de série sur la plupart des versions de la petite citadine, (excepté sur Ami Ami et My Ami Cargo), existe également en accessoire sur misterauto.com, ou disponible auprès du réseau Citroën participant.

La Citroën Ami est d’ailleurs le premier véhicule de la gamme Citroën à embarquer « My Ami Play », L’espace intérieur a donc été optimisé pour garantir au conducteur et à son passager une grande praticité. En plus d’un bouton « Citroën Switch », une console et une pince ont été spécifiquement créées pour accueillir le smartphone, qui devient l’écran tactile du véhicule.