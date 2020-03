Nissan : bientôt un nouveau logo ?

Nissan va-t-il bientôt changer de logo ? Le site Carscoops publie l'image d'un logo déposé par le constructeur japonais. Bien sûr, à ce jour, rien ne confirme qu'il sera utilisé, les marques protégeant parfois par anticipation des noms ou dessins qu'elles n'utiliseront finalement pas, mais on note que ce logo a été déposé dans plusieurs pays.

On y voit une version très simplifiée du logo Nissan que l'on connaît, avec le nom du constructeur et une partie du contour. Ce logo suit ainsi la tendance du flat design, le design à plat. Plusieurs constructeurs ont déjà revu leur logo avec une version simplifiée en 2D au cours des dernières années, avec notamment Mini, Citroën, Lotus et plus récemment Volkswagen et BMW.

Toutefois, pour ces marques, ce logo à plat est utilisé pour les différents supports de communication : brochures, sites internet, réseaux sociaux… Il devrait en être de même pour ce logo Nissan. Il n'y aurait ainsi pas de changement sur les véhicules.

Pour Nissan, le changement du logo de communication va sûrement symboliser un nouveau départ pour la marque, fortement secouée par les affaires, avec la chute de Carlos Ghosn bien sûr, mais aussi celle de son successeur Hiroto Saikawa. Un nouveau duo de patrons a pris ses fonctions en fin d'année dernière et va avoir la lourde tâche de relancer un constructeur dont les ventes et résultats financiers ont plongé. L'arrivée du nouveau logo pourrait coïncider avec le lancement des grosses nouveautés de cette année, les Qashqai 3 et X-Trail 4.