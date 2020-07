Nissan dévoile son nouveau logo

Après Fiat et Opel, c'est au tour de Nissan de dévoiler son nouveau logo. Point commun avec les deux autres : l'emblème rafraîchi est inauguré par un modèle important, qui ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du constructeur.

C'est la 500 électrique pour l'italien, le Mokka 2 pour l'allemand et l'Ariya pour le japonais. Ce SUV électrique est le porte-drapeau du plan de relance de Nissan. Il inaugure la nouvelle base CMF-EV de l'Alliance.

Autre point commun de Nissan avec les deux autres cités ici : le logo se veut simplifié. L'emblème utilisé pour la communication du constructeur asiatique (ci-dessous) est ainsi épuré à l'extrême, suivant la tendance du design à plat, avec les lettres du monogramme et un trait pour le contour au dessus et en dessous. La forme générale reste fidèle à ce que l'on connaît depuis la fin des années 80.

Sur la voiture, on garde quand même un aspect en trois dimensions et surtout le contour complet et le fond de support pour les lettres. Toutefois, à l'avant de l'Ariya, et des futurs véhicules électriques de Nissan, le logo a un aspect rétroéclairé qui met surtout en valeur le dessin simplifié. Pour l'anecdote, l'éclairage se fait avec 20 LED, ce qui correspond au nombre d'années écoulées depuis la dernière refonte du logo.

Nissan a commencé à travailler en 2017 sur ce nouveau logo, avec dans le cahier des charges les mots-clés "fin, léger et flexible". Le but était de refléter "les changements de société importants des deux dernières décennies", à commencer bien évidemment par la digitalisation. Le nouveau logo a d'ailleurs d'abord été pensé dans sa version lumineuse pour les modèles électriques.