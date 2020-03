Nissan : la descendante de la 370Z appelée 400Z ?

Le bureau des propriétés intellectuelles du Canada contient depuis peu deux images intéressantes qui ont interpellé certains fins observateurs. La première, vous l'avez vue ce matin, est la possible nouvelle identité visuelle de Nissan avec logo entièrement remanié, simplifié et plus épuré. La seconde intéressera les amateurs de voiture plaisir puisqu'il s'agit d'un Z pouvant signaler la nouveauté en matière de logo dans une catégorie vieillissante.

La 370Z attend toujours sa remplaçante qui se fait cruellement attendre. L'auto est-elle passée aux oubliettes avec les difficultés financières rencontrées par Nissan ces derniers mois, qui pourrait logiquement vouloir se concentrer sur des projets plus prioritaires ? Ce ne serait pas le cas selon Autocar qui affirme que le nouveau coupé prendrait le nom de 400Z.

Le patron des produits chez Nissan, Ivan Espinosa, avait confirmé que la marque "n'avait pas oublié" la Z et qu'elle avait quelque chose au programme pour la relève. La rumeur parle de l'utilisation du V6 3.0 biturbo de l'Infiniti Q60 sous le capot de la nouvelle Z avec, à la clé, 400 ch.