Nissan lance une édition limitée Navara "N-Pro"

C'est la première fois que Nissan propose une édition limitée sur la version King Cab de ce Navara. Le pick-up japonais, qui partage sa plateforme avec les Renault Alaskan et Mercedes Classe X (dont la carrière va prendre fin prématurément).

Baptisée N-Pro, elle sera limitée à seulement 165 exemplaires pour le marché français. Basée sur la finition Acenta, elle propose de série l'écran tactile 8 pouces, la caméra de recul, les marchepieds, l'attelage, les stickers N-Pro et les services connectés à distance.

L'édition limitée N-Pro est donc uniquement vendue en King Cab, qui n'est pas soumise au malus (contrairement au Navara double cabine). Seul le moteur diesel 2.3 de 160 ch est commercialisé, et trois teintes sont disponibles : blanc, gris lunaire et gris glacier. Nissan profite par ailleurs de cette série spéciale pour annoncer l'arrivée d'un "Pack expert" sur le Navara : bac de benne spécifique, couvre-benne souple, frein d'ouverture de benne, fermeture centralisée et tapis de sol. Il faut compter 1999 € HT.

Pour l'édition N-Pro, les tarifs débutent à 28 908,33 € HT.