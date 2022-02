Nissan Leaf : un petit restylage

La Leaf, dévoilée en septembre 2017, est légèrement restylée. Les retouches sont légères car Nissan préfère investir l’argent pour la remplaçante de sa compacte, déjà annoncée officiellement. Ce sera un crossover, qui devrait être montré courant 2023.

En attendant, Nissan remet donc en lumière la Leaf. La mise est jour est notamment l'occasion d'apposer le nouveau logo de la marque sur la carrosserie. Le V chromé de la calandre disparaît, remplacé par un élément noir pour créer une surface plus lisse. Il y a de nouvelles jantes, dont des 17 pouces au look très original. Le nuancier intègre deux couleurs inédites, le bleu Sukumo et le bleu Magnétique.

Il n'y a en revanche pas d'évolution à bord, la Leaf garde donc un petit écran tactile, mais la connectivité avait été mise à jour récemment, avec l'intégration simplifiée des téléphones via Apple Car Play et Android Auto. Une application NissanConnect permet de commander à distance plusieurs fonctionnalités comme la climatisation. De plus, on peut profiter de l'assistant vocal Alexa d'Amazon. Pas de nouveautés du côté des aides à la conduite, mais la Leaf reste dans le coup, avec la conduite semi-autonome ProPilot.

La voiture est disponible avec deux configurations techniques, de 150 et 217 ch, proposant 270 ou 385 km d'autonomie en cycle mixte. Les commandes de la version 2022 seront ouvertes le 1er mars, avec un prix de départ de 34 400 €, sans la prise en compte du bonus (jusqu'à 6 000 €)… et des remises. La Leaf est en effet bien remisée, c'est donc toujours une bonne affaire.