Nissan Micra : et pourquoi pas? - Salon de l'auto Caradisiac

La Nissan Micra est une voiture japonaise fabriquée en France (et plus précisément à Flins, dans les Yvelines), à l’instar de son homologue la Toyota Yaris. Elle bénéficie à ce titre du label « Origine France garantie », dont ne peuvent se prévaloir les stars de la catégorie des citadines que sont les Renault Clio et Peugeot 208.

dailymotion

Une fois cette précision apportée, intéressons-nous au pedigree de l’auto. Lancée en 2016, elle fait presque figure d’ « ancienne » dans une catégorie des citadines qui compte nombre de modèles de talent.

Pour autant, elle séduit encore par son design dynamique, avec une carrosserie galbée à souhait et des portes arrière dont les poignées se dissimulent dans les montants de carrosserie, à quoi s’ajoutent de nombreuses possibilités de personnalisation.

Côté techno, la Micra fait l’impasse sur l’instrumentation numérique mais on relève la présence d’un écran central multimédia doté de la fonction Apple CarPlay / Android Auto qui permet de retrouver à l’écran le contenu de son smartphone.

Sous le capot, on trouve encore un moteur diesel 1.5 dCi de 90 ch, mais aussi et surtout deux blocs essence. Le DIG-T 100, un 3 cylindres turbocompressé, peut s’accoupler à une boîte automatique à 6 rapports ou à une boîte manuelle à 5 rapports, tandis que le DIG-T 117 ch, plus à l’aise sur la route, ne s’accorde qu’à une boîte manuelle à 6 rapports.

Tous nos essais de Nissan Micra 5

Essai vidéo - Nissan Micra 5 (2017) : Micra, Mi-Clio

Nissan change de stratégie. La Micra 5 est plus grande, plus lookée et renforce ostensiblement son contenu technologique. Pour cela, le constructeur s’est appuyé sur son partenaire de l’Alliance, Renault. La nouvelle Micra est-elle une vraie Nissan ou une simple Clio rebadgée ? Essai de la version IG-T 90.

Essai - Nissan Micra dCi 90 ch : une bonne surprise

Pour la cinquième génération de Micra, Nissan a décidé de repartir d’une feuille blanche. Fabrication en France, nouvelles lignes et surtout, le plein de technologie. L’objectif est clair : conquérir de nouveaux clients.

Essai - Nissan Micra 1.0 71 ch: la plus accessible

Lors de son lancement, la cinquième génération de Micra était uniquement disponible avec des moteurs essence et diesels de 90 ch. Aujourd’hui, Nissan descend en gamme avec un bloc essence inédit de 71 ch.

Essai – Nissan Micra 1.0 IG-T 100 : un avant-goût mécanique de la Renault Clio 5

Lancée en 2017, la cinquième génération de la Nissan Micra a droit à une mise à jour mécanique de ses moteurs essence, étrennant un trois cylindres 1.0 IG-T entièrement nouveau qui équipera aussi la prochaine Renault Clio 5. Nous sommes allés au Portugal en prendre le volant pour la première fois.

Tous nos comparatifs consacrés à la Nissan Micra 5

Comparatif vidéo - Nissan Micra vs Kia Rio 2017 : le match des outsiders

Sur le marché très dense des citadines polyvalentes, elles font figure d’outsiders. La Micra et la Rio reviennent avec une nouvelle version et la ferme intention de grapiller des parts de marché aux européennes. Laquelle des deux s’avère la meilleure affaire ?

Comparatif vidéo - 16 modèles testés : quelle est la meilleure citadine du marché ?

En 2020, les citadines vont représenter un quart des ventes de véhicules neufs en France. Ce segment est actuellement sous le feu de l’actualité puisque ses deux principales stars à savoir la Renault Clio et la Peugeot 208 viennent d’être renouvelées. Pour vous aider à y voir plus clair, Caradisiac a organisé un comparatif avec tous les acteurs du marché. Ils sont au nombre de 16. Alors quelle est la meilleure citadine du marché ? Réponse aujourd’hui.

Toutes nos vidéos consacrées à la Nissan Micra 5

Découverte vidéo - Nissan Micra : une petite aux grandes ambitions

Essai vidéo - Nissan Micra 5 (2017) : Micra, Mi-Clio

Comparatif vidéo - 16 modèles testés : quelle est la meilleure citadine du marché ?

Comparatif vidéo - Nissan Micra vs Kia Rio 2017 : le match des outsiders

Fiabilité: que vaut la Nissan Micra 5 en occasion?

La Nissan Micra arrive en occasion : micro prix ?

La dernière génération de Micra a débarqué en début d'année. Elle est maintenant disponible assez facilement en seconde main. A des prix taille micro ? C'est ce que nous allons voir...

La Nissan Micra 5 en occasion Prix d'une Nissan Micra 5 neuve: de 16 190 € à 22 690 € Prix d'une Nissan Micra 5 d'occasion : de 7 900 € à 20 000 € Plus de 770 annonces de Nissan Micra 5 d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac La Nissan Micra a une réputation de fiabilité en béton. Elle a été à peine entachée par les soucis que la troisième génération a connus. La 4e génération a été sans gros reproches, et il semble que cette cinquième génération, elle aussi, suive le bon chemin. En effet, après maintenant près de 4 ans de carrière, on peut affirmer qu'elle connaît peu de soucis. Les mécaniques, d'origine Renault, sont sans reproche. La finition ne pose pas de souci. Et l'électronique non plus, à l'exception, notable il est vrai, du freinage automatique d'urgence, qui sur de nombreux exemplaires, a pu se déclencher de façon intempestive, sans obstacle devant la voiture. Cela surprend et peut s'avérer dangereux. Un nettoyage de capteur et une reprogrammation s'avèrent nécessaires. À vérifier avant un achat. Pour le reste, c'est du tout bon.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !