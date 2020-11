Nissan Micra : quelques nouveautés pour 2021

La cinquième génération de Micra a déjà quatre ans au compteur. Mais Nissan n'a pas encore prévu de la restyler. Le japonais se contente de proposer un millésime 2021, avec une mise à jour mécanique.

La Micra revoit son moteur trois cylindres essence 1.0, afin que celui-ci respecte la nouvelle norme Euro 6d full. L'évolution fait perdre en puissance, puisque le modèle annonce maintenant 92 ch au lieu de 100 ch. Il y a toujours en option la boîte auto X-Tronic. Le bloc de 117 ch est passé à la trappe. On rappelle aussi que la petite japonaise n'existe plus en diesel depuis quelque temps déjà.

Côté gamme, on retrouve la finition N-Sport qui, comme son nom l'indique, donne à la Micra une apparence un peu plus sportive, mais pas trop. Il faut se contenter de jantes 17 pouces et d'éléments de décor peints en noir. Nouveauté : les phares sont des full LED. Les antibrouillards sont aussi à LED. À bord, il y a de l'Alcantara sur les sièges et la planche de bord.

La série limitée Made in France devient enfin une finition à part entière. Elle reçoit de nouvelles jantes 16 pouces bi-ton et une personnalisation extérieure (le client a le choix entre noir brillant et chrome).

Le pack Sécurité, qui était avant en série uniquement sur le haut de gamme Tekna, l'est maintenant dès le deuxième niveau Acenta. Il inclut la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route adaptatifs, la prévention de franchissement de ligne, les essuie-glaces à déclenchement automatique et le rétroviseur intérieur électro-chromatique.

On a aussi dès l'Acenta les compatibilités Apple Car Play et Android Auto. Le haut de gamme Tekna a en série la navigation, la vision 360° et le système audio Bose avec haut-parleurs intégrés dans les appuie-tête avant.

Les prix

Essence IG-T 92 ch

Visia Pack : 16.990 €, Acenta : 18.690 €, Made in France : 19.890 €, N-Sport : 20.990 €, Tekna : 20.990 €. Boîte X-Tronic : + 1.400 €.