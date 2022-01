Nissan présentera deux Caravan au Tokyo Auto Salon

Le Tokyo Auto Salon 2022 sera l’occasion, pour l’associé japonais de Renault, de dévoiler de nombreuses nouveautés. Aux côtés de la Z GT 500 et de la Note Nismo, Nissan lèvera ainsi le voile sur deux concepts Caravan, basés sur l’utilitaire NV350. Cette appellation, utilisée depuis 2011, désigne un minibus du format d’un Renault Trafic. Elle succède à Caravan, un nom utilisé, pour sa part, depuis 1973. Le NV350 actuel, réservé à certains marchés asiatiques et qui vient de fêter ses 10 ans, est d’ailleurs une évolution du Caravan IV, vendu entre 2001 et 2012.

Malgré son appellation, ce Nissan n’a jamais connu de dérivé véhicules de loisir, contrairement à ses concurrents européens Mercedes Classe V/Marco Polo et Volkswagen Transporter/California. Cela pourrait changer dans les prochains mois à en croire les deux prototypes qui seront présentés au public lors du Tokyo Auto Salon.

Baptisé Caravan Mountain Base, le premier arbore extérieurement des panneaux de bois et un imposant panneau solaire installé sur son toit. Les vitrages latéraux ont également été remplacés par des panneaux solaires. Nissan décrit ce concept comme ''un chalet de montagne roulant''. À bord, l’habillage est, lui aussi, largement composé de bois véritable. L’ambiance chalet est renforcée par la présence d’une cheminée numérique, comprenez un écran diffusant les images d’une flambée. Afin de mêler travail et loisir, le Caravan Mountain Base est équipé d’une kitchenette et d’un espace de travail.

Le Caravan Myroom se veut, pour sa part, plus cosy. Habillée de tons rappelant l’univers des demeures scandinaves, la partie arrière propose un canapé, des étagères, des armoires et un lit double. Ici, les designers ont clairement voulu singer les chambres des hôtels les plus raffinés.

Pour le moment, Nissan ne se prononce pas sur la possibilité d’une production en série. Cette dernière imposerait, dans un cas comme dans l’autre, de profondes modifications. Pas plus de précision en ce qui concerne l’aspect mécanique sachant, que sur ses terres natales, le NV350 reçoit des 2.0 essence et 2.5 Turbo Diesel délivrant, au maximum, 147 ch.