Nissan Qashqai (2021) - Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

3 millions d'unités écoulées en Europe, 300 000 rien qu'en France : le Qashqai est le best-seller de Nissan. Est-ce que le constructeur japonais l'a donc joué prudent avec le troisième modèle à porter le nom ? Absolument pas : la ligne est entièrement revue et originale, la plateforme est nouvelle et plus de moteurs diesels proposés, que des essences micro-hybrides ! Des choix audacieux, peut-être trop ?

Pour répondre à cette question et bien d'autres, nous partons demain l'essayer dans la région d'Aix-en-Provence. Et, comme d'habitude, nous vous emmenons avec nous : vous pourrez découvrir nos premières impressions en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.