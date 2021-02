Nissan Qashqai, la voiture qui vous a fait connaître le mot crossover

La voiture du jour, c'est évidemment le Nissan Qashqai. En fin de matinée, Nissan va lever le voile sur la troisième génération de son crossover. Et si vous voyez ce qu'est un crossover, c'est grâce à la marque nippone.

En 2007, Nissan innove. Prenant conscience que sa compacte traditionnelle Almera n'arrivait plus à attirer l'attention, éclipsée par les références du genre, Nissan a l'idée de sortir du segment traditionnel et de proposer à la place un crossover.

Un concept qui présente ainsi : "un excellent équilibre entre les dimensions compactes d'une berline et le sentiment de robustesse et la vision surélevés d'un SUV traditionnel, mais sans son encombrement, sa lourdeur ni ses émissions". Par rapport aux 4x4 compacts qui existaient déjà, notamment le X-Trail que la marque avait lancé en 2001, le Qashqai se distinguait par une silhouette plus dynamique et un gabarit plus contenu. Il était pensé pour une clientèle plus urbaine.

Ce n'était toutefois pas vraiment une recette inédite chez Nissan. En 2002, la marque avait lancé le Murano, déjà un crossover. Mais bien plus imposant et dépourvu de diesel, la première génération a connu une carrière discrète chez nous. Tout le contraire du Qashqai. Car les ventes du modèle compact ont directement explosé. Au point que Nissan a été débordé, avec des délais de livraison qui s'étaient fortement allongés. L'usine anglaise de Sunderland avait été prévue pour assembler 120 000 Qashqai par an, la production a vite été boostée pour atteindre 160 000 unités dès la première année.

Un succès qui n'a été un feu de paille. Il s'est poursuivi avec la seconde génération. En 2017, l'usine de Sunderland a assemblé près de 350 000 exemplaires de celle-ci. Le modèle s'est imposé dans le top 10 des véhicules les plus vendus en Europe. Depuis 2007, plus de trois millions de Qashqai ont été vendus sur le Vieux Continent. Et depuis 2007, les crossovers se sont multipliés, même si de nos jours, la définition du concept se mélange avec celle des SUV.