Nissan Qashqai Shadow : un SUV familial de collection

Lancé en 2021, le Nissan Qashqai de troisième génération démarre actuellement à 32 200€ dans sa finition d’entrée de gamme Visia avec un moteur micro-hybride essence de 140 chevaux accouplé à une boîte manuelle six vitesses. Il se négocie à 36 700€ dans la finition N-Connecta mieux équipée (jantes de 18 pouces, caméras 360 degrés, grand écran tactile de 12,3 pouces…) avec le même groupe motopropulseur.

La nouvelle série spéciale Shadow du SUV familial japonais se base précisément sur ce niveau de finition N-Connecta et ce groupe motopropulseur. elle ajoute des jantes spécifiques (toujours en 18 pouces), une peinture bi-ton (laissant le choix entre un gris, un bleu et un blanc assortis au toit noir) ainsi que le pack Design comprenant le toit panoramique et les rails de toit.

A partir de 38 400€

Le Nissan Qashqai Shadow coûtera 38 400€ en achat comptant ou 300€ par mois en location longue durée avec un premier apport de 3 500€. Il coûte donc 1 700€ de plus qu’un Qashqai N-Connecta doté du même moteur, avec une différence d’équipement qui paraît plus importante que la différence de prix (mais qui concerne surtout des éléments de style). Il n’y en aura que 800 exemplaires et pas un de plus. Bon, on ne parle sans doute pas d’une voiture d’exception en série limitée qui prendra de la valeur…