Nissan roule avec Ionity

Marquée par la future sortie du Nissan Ariya, le crossover coupé 100 % électrique, l’offensive de Nissan sur le marché de l’électrique s’intensifie.

À cette occasion, Nissan a annoncé que les utilisateurs de l’application Nissan Charge, disponible sur Apple Store et Google Play Store, bénéficieront d’un accès complet au réseau Ionity, premier réseau de recharge sur les autoroutes européennes.

En souscrivant un abonnement à Nissan Charge, les futurs clients du Nissan Ariya bénéficieront en outre de tarifs préférentiels lorsqu'ils utiliseront l’une des 1 600 bornes du réseau Ionity via l'application Nissan Charge, profitant ainsi d’une capacité de charge allant jusqu’à 350 kW.

« C'est formidable de voir les conditions dans lesquelles Nissan offre à ses clients un accès à notre réseau de recharge haute puissance, qui de fait est ouvert à toutes les marques de véhicules électriques. » a ainsi déclaré Frank Plaschka, Head of Marketing, Brand & Communication de Ionity, qui ajoute : « Les conducteurs de Nissan bénéficieront d'un réseau qui s'étend sur 24 pays européens et qui est alimenté à 100 % par des énergies renouvelables. »

L’abonnement à Nissan Charge que pourront souscrire les propriétaires du Nissan Ariya leur permettra d’accéder au réseau IONITY à des tarifs inférieurs à ceux (0,79 € par minute de charge) accessibles au grand public sans abonnement et se décline ainsi : le Package Nissan Charge 1 avec abonnement mensuel à 13 € et un prix de la charge Ionity à 0,30 €/minute, ou Package Nissan Charge 2 avec abonnement mensuel de 5 € et prix de la charge Ionity fixé à 0,55 €/minute.