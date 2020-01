Nissan : série spéciale N-TEC pour les Micra, Qashqai et X-Trail

La nouvelle année apporte son lot de nouvelles séries spéciales. Citroën décline les C-Series (déjà proposées sur le C3 Aircross et la C4 Cactus), Opel fait simple avec la série "Opel 2020" et voici chez Nissan la N-TEC. Celle-ci sera proposée avec la Micra, le Qashqai et le X-Trail. Bien que placée en milieu de gamme, la N-TEC joue la carte chic, avec un équipement complet et un look soigné.

Pour la Micra, la finition de base est l'Acenta. La N-TEC reçoit des jantes alliage 17 pouces peintes en noir, des éléments de déco noir brillant, des vitres arrière surteintées et des antibrouillards. L'équipement comprend la navigation avec Apple Car Play et Android Auto ainsi que les radars de recul.

Du côté du Qashqai, on a d'inédites jantes 19 pouces peintes en noir et des optiques au fond foncé. Le V de la calandre est en chrome foncé. À bord, la sellerie est en partie en Alcantara. L'équipement comprend là aussi la navigation avec les compatibilités smartphone, et gagne l'aide aux créneaux et la technologie de conduite semi-autonome Pro Pilot.

Pour le X-Trail, la recette est similaire : V de la calandre en chrome foncé, jantes 18 pouces noires, barres de toit et rétroviseurs noirs. La peinture métallisée est en série. Les versions à boîte automatique auront la conduite semi-autonome Pro Pilot.

Ces variantes seront disponibles d'ici quelques semaines. Nissan n'a pas encore communiqué les prix pour la France.