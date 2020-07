Nissan : un nouvel X-Trail arrive en Europe

Nissan vient de dévoiler le SUV électrique Ariya. Lors de la présentation, le constructeur a notamment insisté sur le côté mondial de ce nouveau véhicule, avec une communication faite donc pour le Japon, l'Europe ou encore l'Amérique du Nord. Ce modèle est le porte-drapeau du plan de relance de la marque, nommé Nissan Next.

Ce n'est toutefois pas la première nouveauté dévoilée dans le cadre du Nissan Next. Le mois dernier, l'asiatique a officialisé la nouvelle génération du SUV familial Rogue. Il s'agit du jumeau américain du X-Trail. Mais curieusement, et contrairement à l'Ariya, il n'y a pas eu de présentation mondiale pour le véhicule. Un doute a donc pu s'installer. Le X-Trail allait-il être abandonné pour l'Europe ? Un questionnement renforcé par le fait que la marque compte réorganiser ses activités sur le Vieux Continent.

Le SUV familial allait-il chez nous laisser sa place à l'Ariya, à la longueur similaire (4,60 mètres), manière de faire une bascule vers l'électrique ? Nous avons posé la question à Nissan, qui nous a dit que non. La nouvelle génération est bien prévue pour le marché européen ! X-Trail et Ariya cohabiteront. Le constructeur n'a toutefois pas souhaité détailler plus précisément son calendrier. On imagine quand même que la présentation du modèle européen ne saurait tarder.