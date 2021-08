Nissan : voici le nouveau coupé Z

Nissan ne pense pas qu'aux SUV et aux électriques ! La marque reste sur le marché des petits plaisirs avec une nouvelle génération du coupé Z, la septième depuis le début de la dynastie. Et cette fois, le modèle ne garde que la dernière lettre de l'alphabet pour son nom. Mais, désolé de casser l'ambiance de suite : la firme japonaise ne compte pas vendre le véhicule chez nous. En cause, les normes CO2.

En France, ce Z serait aussi impacté par un énorme malus. Car, si le moteur change, il n'est pas encore question pour lui d'être électrifié. Exit le V6 atmosphérique 3.7 litres, place à un V6 biturbo 3.0 litres. La puissance gagne 68 ch pour atteindre la barre symbolique de 400 ch. Le moteur est associé à une boîte manuelle 6 rapports ou à une boîte automatique 9 rapports. Le modèle reste une propulsion.

Côté look, le Z adopte des airs rétro. La silhouette s'inspire clairement du premier modèle des années 1970, la 240Z. On retrouve ainsi un vitrage latéral, des épaulements et une chute de toit semblables. C'est encore plus évident pour les feux, englobés dans un bandeau noir, que l'on avait vu aussi vu sur la 300ZX des années 1990. À l'avant, les optiques arrondies intègrent une signature lumineuse avec deux demi-cercles. Comme sur toutes les bonnes Z, on a un capot très allongé, qui contraste avec les porte-à-faux raccourcis.

Dans l'habitacle, le moderne côtoie le classique. La modernité, c'est l'instrumentation numérique de 12,3 pouces et l'écran tactile de 9 pouces. Le classique, ce sont les compteurs à aiguilles additionnels au-dessus de la planche de bord.

Sur la version à boîte manuelle, le levier est très court. Autre aspect qui renforce l'ambiance sportive et donne l'impression au conducteur de ne faire qu'un avec son auto : la continuité du dessin avec les portes, qui intègrent les aérateurs latéraux. Le dessin des sièges est inspiré de ceux de la GT-R. On note la présence d'un frein à main classique.

Si le modèle vous plaît, il faudra donc regarder du côté des importateurs !