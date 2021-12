Nissan Z GT500 : la petite nouvelle de course

Ne l'appelez plus 350Z ou 370Z, mais simplement Z Coupé. La nouveauté sportive de Nissan ne tourne pas le dos au moteur thermique, puisqu'elle adopte le bloc V6 3.0 suralimenté notamment éprouvé par Infiniti. Forcément, avec une telle mécanique et des rejets de CO2 trop importants, la Z ne sera pas vendue en Europe. Nous nous y attendions.

Elle aura toutefois droit à une carrière américaine et japonaise. D'ailleurs, sur son marché domestique, Nissan dévoile la déclinaison course, baptisée Z GT500. Elle sera engagée dès 2022 dans le championnat SuperGT d'endurance, l'un des plus emblématiques au monde avec le WEC.

Sans grande surprise, la Z GT500 part d'une base connue et y additionne tout ce qui fait une voiture de course : kit carrosserie spécifique, jantes à écrou central, aileron surdimensionné pour l'appui, intérieur dépouillé avec arceau cage et toute la préparation moteur et trains roulants. Mais le point de départ est bel et bien le Z Coupé. Le moteur n'a en revanche plus rien à voir : la catégorie impose le 2.0 turbo d'une puissance de 650 ch maximum. Cette Z GT500 aura la lourde tâche de succéder à la GT-R pour Nissan.