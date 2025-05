Nomade Nation : un petit nouveau débarque dans la vanlife

Dans le monde, un rien conservateur, du camping-car et du fourgon aménagé, l’apparition d’une nouvelle marque est un évènement rare. Même si Nomade Nation ne vient pas vraiment de naître, puisqu’il sévit en Espagne depuis plusieurs années. Mais le fabricant en question, ayant senti le vent favorable de la vanlife hexagonale, débarque aujourd’hui seulement en France aujourd’hui.

En arrivant chez nous, l’Ibère se la joue prudent, en ne proposant que deux modèles à son catalogue, très proches l’un de l’autre. Tous deux sont conçus sur une base toute aussi prudente, puisque le porteur n’est autre que ce bon vieux Fiat Ducato ultra-répandu et son moteur fétiche : le 2.2 l diesel de 140 ch.

Inspiré d'Instagram

Sur ce porteur superstar, la boîte espagnole a créé un Neo à trois couchages, décliné aussi en Neo S pour deux. La particularité de ces nouveaux venus ? La marque s’est dit inspirée par les publications Instagram des vanlifers qui publient leurs aménagements personnels sur le réseau.

C’est plutôt l’ambiance de bois clair et de gris dans l’habitacle que Nomade a retenu, mais aussi cette curieuse idée de séparer la partie avant de la partie arrière. Ce qui permet de disposer d’une cuisine plutôt spacieuse. Mais dans ce cas, la partie dînette, obtenue généralement en retournant les sièges avant vers l’arrière du van, se trouve reléguée vers le fond, près du lit, en ne proposant que deux places pour les dîneurs.

Cher mais attractif à la fois

Le Neo dispose également d’un cabinet de toilettes et d’un lit fixe de 130 x 190. Reste que Nomade semble plutôt s’orienter vers des tarifs plutôt élevés, puisque son Neo s’affiche à 69 900 euros.

C’est un peu plus cher que les modèles d’entrée de gamme français. Sauf que l’Espagnol propose un engin all inclusive, avec des éléments que ses concurrents facturent en option. Ainsi, le porteur Ducato est très équipé (écran tactile 10 pouces, GPS, Carplay, Android, caméra de recul, etc). De plus, le store latéral de 3,75m comme le panneau solaire de 220W, et la batterie Lithium de 200 Ah sont de série. Au final, la facture totale en devient plutôt attractive.