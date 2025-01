BMW Série 123, viva l'égérie

La concurrence : des rivales bien connues

La nouvelle BMW Série 123 fait face à ses concurrentes habituelles, à savoir l’Audi A3 et la Mercedes Classe A. Toutefois les deux allemandes ne proposent pas de puissance équivalente. Chez Audi il faut choisir entre la 35 TSi de 150 ch et la S de 333 ch. Même constat chez Mercedes qui commercialise la Classe A équipée d’un bloc de 163 ch (A200) ou en face la version 35 AMG de 306 ch.

À retenir : gros restyling ou nouvelle génération ?

Si visuellement cette nouvelle génération a l’air d’un gros restylage, BMW a apporté de nombreuses améliorations à sa compacte. L’intérieur rénové n’a plus rien à envier à la concurrence, tout comme les prestations dynamiques, de premier ordre. La Série conserve malheureusement ses deux principaux défauts. Un sens de l’accueil passable et des tarifs salés. Quant à cette version 123, elle se place comme la motorisation du compromis offrant, un peu de sportivité sans écoper d’un gros malus et de la polyvalence au quotidien.

Caradisiac a aimé

L'intérieur moderne et de qualité

Le comportement routier dynamique et plaisant

La motorisation souple et pleine de ressources

L'équipement assez complet sur la finition de base

Caradisiac n'a aimé

Les tarifs élevés

Les places arrière réduites

Le volume de coffre passable

L'ergonomie moyenne