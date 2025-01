BMW Série 123, viva l'égérie

La BMW Série 123 est disponible en trois finitions.

L’entrée de gamme, à partir de 44 950 €, fait l’impasse sur les palettes au volant. Elle est équipée des jantes en alliage 17 pouces, de la banquette arrière rabattable selon le schéma 60/40, de la double dalle numérique, de la sellerie tissu, des sièges avant chauffants, de l’alarme, des modes de conduite, du système de précollision, de la climatisation automatique, du démarrage sans clé, des projecteurs Full LED, du régulateur de vitesse, des rétroviseurs électriques dégivrants, de la détection de somnolence, du système hi-fi avec 6 HP, de la compatibilité AppleCarplay et AndroïdAuto ainsi que de la navigation connectée.

La finition « M-Sport Design », à partir de 46 250 € ajoute certains éléments distinctifs extérieurs, les jantes alliage 18 pouces, la sellerie tissu « Arktur » et la teinte exclusive « Alpinweiss ».

Le haut de gamme, mais aussi le niveau le plus sportif « M Sport », à partir de 48 400 se distingue par des éléments intérieurs M-Sport, la sellerie alcantara, les sièges avant sport, les palettes au volant et les suspensions Selectdrive M.

Le point techno : des packs qui piquent

BMW propose plusieurs packs, facturés au prix fort, mais avec un fort contenu technologique à l’image du pack innovation (3 600 €). Ce dernier inclue l’accès et ke démarrage sans clé, la recharge de smartphone par induction, les projecteurs full LED, la navigation à réalité augmentée, l’affichage tête haute et le stationnement automatique et caméra à 360°.