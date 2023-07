Nouveau Cupra Ateca TSI 150 : un Seat Ateca 9 000€ plus cher

Quelles sont les différences entre le Seat Ateca et le Cupra Ateca ? Jusqu’ici, les deux véhicules se distinguaient par leur badge et leur motorisation. Alors que le Seat Ateca s’inscrivait dans la gamme des SUV familiaux compacts en proposant une gamme de moteurs essence et diesel à la puissance contenue, le Cupra Ateca arrivé en 2018 imposait le choix d’un quatre cylindres turbo de 300 chevaux (identique à celui des Cupra Leon, Volkswagen Golf R et autres Audi S3) avec un positionnement plus sportif et élitiste.

Maintenant que Cupra propose aussi le SUV Formentor (mais également les Born et Tavascan électriques), l’Ateca ne disparaît pas pour autant malgré son âge canonique. Il élargit même sa gamme du côté « Cupra » en adoptant le bloc essence 1,5 litre TSI 4 cylindres de 150 chevaux réservé jusque-là au Seat. Le communiqué officiel précise que « Le moteur 1.5 TSI 150 ch a été conçu pour répondre aux exigences de CUPRA en matière de dynamisme », mais les modifications mécaniques et dynamiques par rapport au Seat Ateca doté de la motorisation identique devraient être extrêmement limitées. A noter que ce groupe motopropulseur s’accouplera exclusivement à une transmission à double embrayage et sept rapports, comme la version 300 qui vient de disparaître du configurateur français. Mais il n’entraînera que les roues avant contrairement au 2,0 litres plus puissant.

Il coûte beaucoup plus cher

Si le Cupra Ateca TSI de 150 chevaux est moins cher que la version 300 chevaux (et évite une bonne partie de son gros malus écologique grâce à ses 153 g/km de CO2), il coûte beaucoup plus cher que le Seat Ateca TSI 150 facturé 35 240€ en prix de base. Comptez en effet 44 090€ au minimum pour le Cupra Ateca TSI 150, qui dispose à ce prix d’un équipement nettement plus généreux et d'une présentation plus soignée. Avec le même groupe motopropulseur et un équipement moins pléthorique, le Formentor s’affiche lui à partir de 39 890€. Bref, les clients risquent de préférer largement ce dernier au Cupra Ateca.