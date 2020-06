Nouveau Ford F150 : c'est reparti comme en 14

Qu'il a bien grandi, ce F150 ! Ford joue très gros cette année avec le renouvellement de son best seller, celui qui domine les ventes automobiles américaines et qui est un des véhicules les plus vendus au monde chaque année. Celui qui symbolise toute la famille "F" chez Ford a pris de sacrées doses d'hormones de croissance : s'il mesurait 4,80 mètres au milieu des années cinquante, il affiche désormais fièrement ses 6,20 mètres dans sa version Double Cab et benne longue.

Alors que certains attendaient avec impatience le premier F150 électrique, il faudra finalement encore attendre. La grosse nouveauté de cette quatorzième génération est la motorisation hybride (non rechargeable) associant le V6 3.5 Ecoboost à un moteur électrique de 35 kW et une petite batterie de 1,5 kWh récupérant l'énergie au freinage. Pour l'hybride rechargeable, aussi, il faudra attendre. Côté thermique, c'est en revanche l'embarras du choix : V6 3.3 atmosphérique en version d'accès, puis V6 2.7 et 3.5 Ecoboost, V6 3.0 diesel et enfin V8 5.0 atmosphérique pour la plus grosse version.

Le nouveau F150 suit la tendance qui veut que ces pick-up sachent faire absolument tout et n'importe quoi. Cela se matérialise ici par un générateur électrique embarqué dont la puissance va de 2 kW pour les versions de base (suffisant pour faire tourner un chauffage d'appoint, une télé, des haut-parleurs, un mini frigo et un mixeur en même temps) à 7,2 kW sur le F150 Hybrid (avec plusieurs prises 120/240 V). La benne est recouverte d'un matériau spécifique permettant de l'utiliser comme un établi, transformant l'arrière du F150 en grand espace de travail.

A l'intérieur, le F150 regorge de technologie avec un grand écran tactile multimédia 12 pouces associé à une instrumentation numérique. Le choix des matériaux et des finitions est sans fin (n'oublions pas le traditionnel double "cup holder" indispensable) : nous en voulons pour preuve la possibilité de choisir parmi 11 grilles de calandre différentes... !