Nouveau Honda HR-V hybride : la fiche technique précisée

Bientôt disponible à la commande, le nouveau HR-V donne davantage de détails sur sa motorisation. Le client français n'aura en effet pas le choix : cette troisième génération du petit SUV n'existera qu'avec un bloc, heureusement hybride !

Il s'agit d'un hybride simple, qui associe un moteur essence 1.5 litre à cycle Atkinson et deux moteurs électriques. La puissance maximale est de 131 ch et le couple culmine à 253 Nm. La priorité n'est donc pas donnée aux performances, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 10,6 secondes.

Par rapport à la dernière Jazz, qui a un ensemble mécanique semblable (mais de 109 ch), le nombre de cellules de la batterie est porté de 48 à 60, ce qui améliore sa (petite) capacité de stockage. Le véhicule peut ainsi avancer uniquement à la force de l'électrique, mais sur une courte distance !

En hybride, l'électrique et le thermique combinent leurs forces. L'unité de gestion électronique passe d'un mode à l'autre, en fonction du mode de conduite le plus économe en carburant, selon les conditions de circulation. À vitesse constante, le thermique est seul pour entraîner les roues. L'essence peut aussi servir à recharger la batterie.

Un mode sport donne une réponse plus vive à l'accélérateur. À l’inverse, un mode Eco va rendre la voiture plus efficiente, en jouant sur l'accélérateur mais aussi la clim. La transmission intègre un mode B, qui permet via des palettes au volant de faire varier la force de récupération d'énergie à la décélération.

En cycle mixte WLTP, Honda annonce une consommation de 5,4 l/100 km. Les rejets de CO2 sont de 122 g/km. Le modèle évitera le malus.