Mercedes communique régulièrement sur l’inédite version électrique de son vénérable Classe G depuis trois ans et le concept-car EQS Vision dévoilé au salon de Munich 2021. Après avoir dévoilé une version restylée et améliorée des variantes thermiques du tout-terrain né en 1979 il y a quelques jours, Mercedes-Benz lève enfin le voile sur sa déclinaison à zéro émission dans sa forme définitive. Celle que vous pourrez acheter d'ici quelques mois chez votre concessionaire.

dailymotion Nouveau Mercedes G580 (2024) - Voici le Classe G électrique ! (Présentation vidéo)

G580 « avec Technologie EQ », voilà donc le petit nom de ce Classe G converti aux électrons. Il ressemble beaucoup aux versions à énergie fossile et conserve le même châssis que ce dernier, avec un aérodynamisme revu pour réduire au maximum la traînée de cette énorme boîte à chaussures. Alors que le Classe G à pistons revendique un Cx de 0,53, son équivalent à prise descend modestement à 0,44. Toujours pas de quoi réaliser des records d’efficience, assurément, mais il baisse tout de même sa traînée grâce à des montants latéraux de pare-brise discrètement rabotés, un capot surélevé pour optimiser le flux d’air dessus ou encore de fines encoches sur les arches de roues arrière.

Reposant comme le G thermique sur un châssis échelle doté d’un train avant indépendant, il revoit la structure de son pont rigide arrière pour y intégrer deux des quatre moteurs électriques. Ces blocs synchrones à aimants permanents se connectent chacun à une roue et forment ainsi une transmission intégrale dépourvue de connections physiques entre elles. Comme sur une Rimac Nevera dans un tout autre genre, cela ouvre évidemment la porte à une gestion électronique de la transmission intégrale extrêmement poussée avec notamment la possibilité de faire un demi-tour sur place en faisant fonctionner les moteurs dans le sens opposé d’un côté à l’autre en quatre secondes (le fameux G-Turn) ou en limitant la vitesse de rotation des deux moteurs d’un même côté pour réduire le rayon de braquage en tout-terrain.

On dit bien en « tout-terrain » car les ingénieurs de Mercedes nous précisent par exemple que le G-Turn détruit rapidement les pneus sur le bitume. Ce G580 électrique doit en tout cas offrir des aptitudes en franchissement encore meilleures que celles du Classe G thermique à certains niveaux grâce à sa mécanique très finement paramétrable. Non seulement l’engin possède une vitesse courte enclenchable pour les quatre moteurs, mais il utilise aussi une fonction de « torque vectoring virtuelle » qui peut aller beaucoup plus loin que de classiques blocages de différentiel mécaniques dans la pratique du tout-terrain. Le G580 surclasserait par exemple le G thermique en montée de pente (jusqu’à 100% d’angle possible), en devers (35 degrés maximum) et dans l’eau avec 850 mm de profondeur de gué. Il présente aussi une garde au sol plus généreuse que celle du G thermique, grâce à l’absence de différentiel mécanique sur le pont arrière, mais cette garde au sol est à son désavantage au niveau de l’angle ventral à cause de l’intégration des batteries avec une caisse 9mm plus basse : il revendique tout de même 250 mm de garde au sol au niveau de l’empattement où se logent les batteries alors que le G thermique est plutôt handicapé au niveau du différentiel arrière (qui fixe la garde au sol à 242 mm) et par ses échappements latéraux en version AMG.

D’une capacité proche et d’une chimie identique à celles de la limousine EQS (mais avec un empilement de cellules différent), la batterie du G580 offre une capacité nette de 116 kWh. Ne comptez pas réaliser des records d’autonomie à son volant pour autant puisque ce gros bébé de 3 085 kg se contentera de 470 km environ en homologation mixte WLTP. Sur l’autoroute à 130 km/h, elle risque théoriquement de passer sous les 200 km ! Côté recharge, cette architecture à 400 volts peut monter jusqu’à 200 kW comme l’EQS. Et il sait abattre le 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes tout en limitant sa vitesse de pointe à 180 km/h pour d’évidentes raisons de consommation d’énergie.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

A l’intérieur, l’univers reste le même que dans le Classe G thermique avec la position de conduite très haute (il mesure 1,986 mètre de haut tout de même) et une planche de bord verticale. Bardé de technologie comme son équivalent à essence avec notamment la dernière évolution de l’interface MBUX et de nouveaux équipements comme le capot « transparent » en tout-terrain, il garde ses trois boutons métalliques sur la console centrale. Au lieu de piloter les trois blocages de différentiel, ils servent ici à activer le G-Turn, la boîte courte ou le G-Steering. La finition superbe donne l’impression d’avoir affaire à une grosse voiture de luxe plutôt qu’à un tout-terrain baroudeur, exactement comme dans le Classe G à pétrole. Ah oui, on retrouve quand même ces portières au claquement léger façon vieille voiture des années 80…

On ne connaît pas encore le prix français du Mercedes G580 mais il démarrera très probablement au-dessus des 150 000€.