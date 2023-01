Nouveautés 2023 – Citadines : restylages des Opel Corsa, Peugeot 208 et Renault Clio pour faire face aux nouvelles Citroën C3, Mini, Suzuki Swift…

Mars

Hyundai i10 (restylage)

La Hyundai i10 restylée circule camouflée à l’avant comme à l’arrière et aussi sur les côtés. On découvre toutefois à l’avant des feux de jour modifiés, une calandre redessinée, tandis que les jantes alliage de cette auto sont également nouvelles. À l’arrière, seul le graphisme intérieur semble avoir changé quelque peu. Dévoilée au printemps prochain pour une commercialisation à l’automne, la Hyundai i10 restylée devrait toujours disposer de trois blocs essence de 67 ch, 84 ch et 100 ch, les deux derniers étant réservés à la finition sportive N Line.

Mai

Opel Corsa (restylage)

Née en 2019, la sixième génération d’Opel Corsa reprend la base technique de la Peugeot 208. La cousine allemande de la 208 dispose de mêmes motorisations et devrait donc recevoir une motorisation électrique plus performante (156 ch au lieu de 136 ch et 400 km d’autonomie) pour en équiper l’Opel Corsa-e. Il y aura aussi sans doute sous le capot l’apparition du nouveau moteur PureTech micro-hybride 48V de 136 ch. Sur les photos du prototype, la face avant camouflée indique qu’elle va être modifiée et qu’elle s’inspirera de la calandre Vizor de l’Opel Astra. Cette calandre Vizor regroupe projecteurs, calandre et logo sous une vitre de plexiglas. Elle a été inaugurée par l’Opel Mokka en 2020. Enfin, l’instrumentation numérique et l’interface de l’écran d’infodivertissement devraient être revues.

Juin

Peugeot 208 (restylage)

Le restylage de la Peugeot 208 pourrait être conséquent. Une nouvelle face avant avec un regard à trois griffes qui pourrait obliger Peugeot à modifier optiques, calandre et bouclier. À bord, le système multimédia pourrait bénéficier d’améliorations importantes pour être plus fluide, de nouveaux écrans pourraient apparaître. Enfin sous le capot, il y aura bien sûr pour la version Peugeot e-2008, le nouvel électromoteur dont la puissance passe de 136 ch à 156 ch. Grâce à une batterie inédite de 48,1 kWh cette motorisation électrique disposera d’une autonomie de 400 km, soit une trentaine de kilomètres de plus qu’auparavant. Autre nouveauté qui viendra dans le compartiment moteur de la Peugeot 208 restylée, un bloc 1.2 PureTech 136 ch micro-hybride 48 V associé à une inédite boîte e-DCT conçue en collaboration avec l’équipementier Punch Powertrain.

Août

Kia Rio

Après un restylage en 2021, la Kia Rio devrait changer de génération cette année. Afin de passer le plus facilement possible les futures normes, elle ne devrait s’équiper que de moteurs micro-hybridés essence en 100 et 120 ch. Ce sont deux motorisations qui sont déjà présentes sur l’actuelle génération et qui devrait faire l’objet d’une évolution pour rejeter moins de CO2.

Septembre

Mini Hatch (3 portes)

Si la Mini Cooper trois portes va d'abord être présentée en version électrique, les versions à moteur thermique seront proposées quelques mois plus tard. Au vu des modèles camouflés, le style de cette nouvelle génération devrait être proche de la version électrique bien que ne partageant pas la même base technique. Rappelons que la version électrique sera produite en Chine dans la coentreprise gérée par BMW et Great Wall Motors, alors que les versions thermiques seront toujours produites en Angleterre.

Suzuki Swift

La nouvelle Suzuki Swift devra faire aussi bien que l’actuelle génération et c’est pourquoi, la marque japonaise soigne sa citadine star. Les changements devraient être minimes en ce qui concerne la technique puisqu’elle devrait conserver la même plateforme et les mêmes motorisations. Ainsi le 1.2 Dualjet de 83 ch qui équipe l’ensemble de la gamme devrait être reconduit tout comme le 1.4 Boosterjet de 129 ch qui anime la Suzuki Sport. Au passage, Suzuki pourrait réduire les émissions de CO2 pour ces deux moteurs. La seule incertitude concerne l’arrivée du moteur hybride autorechargeable de 115 ch (provenant de chez Toyota) qui propulse depuis peu le Suzuki Vitara et bientôt le S-Cross. En regardant attentivement les photos de prototypes, on se rend compte du retour des poignées arrière dans les panneaux de carrosserie et aussi de modifications du capot et des ailes avant. Les projecteurs devraient également être modifiés tout comme la calandre, le bouclier avant et les flancs du véhicule. Quant au style du tableau de bord, il devrait s’inspirer de celui du nouveau Suzuki S-Cross.

Octobre

Citroën C3

La nouvelle Citroën C3 de quatrième génération, devrait reprendre quelques éléments de style du concept-car Oli (photo) dont bien entendu le nouveau logo de la marque aux chevrons. Cette nouvelle C3 utilisera une plateforme de Peugeot 208 et sera dotée de motorisations thermiques essence 1.2 sans doute de 80 et 110 ch et d’une motorisation électrique de 80 ch environ, car Citroën veut faire de sa C3 une concurrente de Dacia Sandero avec des tarifs plus abordables que les cousines Opel Corsa et Peugeot 208.

Novembre

Renault Clio (restylage)

Ne pouvant pas être en reste face à sa principale concurrente Peugeot 208, la Renault Clio va également bénéficier d’un restylage. Celui-ci devrait être aussi important visuellement que celui de la Peugeot 208 avec sans doute la disparition des projecteurs à crochets et un nouveau bouclier inspiré de celui de la Renault Mégane E-Tech. Sous le capot on devrait retrouver les motorisations hybride et hybride-rechargeable de l’actuelle génération, et il n’est pas sûr que la nouvelle motorisation hybride de 160 ch (avec bloc 1.2 turbo au lieu du 1.6 atmo) qu’a inauguré le Renault Austral soit proposée pour la Renault Clio restylée.