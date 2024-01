Nouveautés 2024 - Moyennes berlines : restylages en vue pour la BMW Série 1 et la Volkswagen Golf 8, tandis que Tesla devrait présenter le Model 2

Février

Volkswagen Golf 8 (restylage)

C’est le 18 janvier prochain que sera dévoilée la Volkswagen Golf 8 restylée. Les prototypes qui sont encore camouflés se déshabilleront pour nous faire découvrir toutes les évolutions stylistiques apportées sur ce modèle emblématique de Volkswagen. Il n’y aura pas de révolution même si l’on doit noter l’apparition d’un logo lumineux (éclairé en LED) sur une calandre qui voisinera avec des projecteurs affinés et une entrée d’air moins large sur le bouclier. À bord de la Golf 8 restylée, on devrait disposer d'un nouveau système d’infodivertissement provenant de la nouvelle Passat avec un écran 15 pouces. Il y aura plus d’aides à la conduite et un nouveau moteur 1.5 eTSI de 150 ch étrenné par la nouvelle Passat, tandis que les motorisations hybrides rechargeables devraient bénéficier d’un surcroît d’autonomie électrique.

Avril

Cupra León (restylage)

Avec le restylage qui s’annonce, la Cupra León aura moins l’air d’une Seat León rebadgée. Car la marque Cupra, qui est en pleine ascension, veut se démarquer le plus possible de sa maison mère en proposant des modèles au style bien différent. Ainsi cette Cupra León bénéficiera d’un beau lifting de la face avant et l’on distingue sur les photos du prototype camouflé, l’apparition d’une espèce de rostre en bout de capot, ainsi que d’une prise d’air inférieure disposant de gros croisillons. De plus, le bouclier est entièrement revu et la signature lumineuse se compose désormais de trois triangles de chaque côté. Cette Cupra León devrait bénéficier de l’arrivée du nouveau moteur 1,5 TSI Evo2 en 150 ch. Ce nouveau bloc se verra également associé avec une motorisation électrique pour la ou les motorisations hybrides rechargeables.

Octobre

BMW Série 1 (restylage)

La BMW Série 1 va évoluer grâce à un restylage qui devrait lui permettre d’afficher une nouvelle proue avec des « naseaux » plus allongés et moins présents que sur l’actuel modèle. Les projecteurs seront également redessinés, plus effilés et placés plus haut. Ce lifting devrait être assez important au point de faire changer la BMW Série 1 de génération. D’ailleurs, certaines parties de la carrosserie pourraient être remaniées comme les portes arrière, ce qui implique une grosse mise de fonds pour le constructeur. Il devrait y avoir une belle mise à jour à bord pour le système d’infodivertissement (iDrive 9) et le tableau de bord pourrait bénéficier d’évolutions. Sous le capot en revanche, on devrait rester avec les mêmes motorisations qui pourraient bénéficier d’une réduction de la consommation et des rejets polluants. La commercialisation de ce modèle devrait intervenir en 2025.

Décembre

Tesla Model 2

C’est au Mexique dans une toute nouvelle usine Tesla que la future Tesla Model 2 sera assemblée. Elon Musk, patron de la marque, compte beaucoup sur cette auto compacte pour doper sa production et ses ventes. Il veut la proposer aux États-Unis à partir de 25 000 $. Cette auto qui devrait arriver sur le marché en 2025 pourrait être présentée sous la forme d’un show-car en fin d’année. Cela est réalisable d’autant plus qu’avant que la Gigafactory du Mexique ne soit prête, la Model 2 devrait être assemblée à Austin au Texas où sont produits Model 3, Model Y, Cybertruck... Pour la Model 2, la marque Tesla va mettre les petits plats dans les grands et la doter d’une architecture 800 volts (facilitant les recharges rapides) associée à une batterie à cellules 4 860 moins chères à produire, le tout étant disposé dans un châssis produit selon la méthode de fabrication Gigacasting. C’est-à-dire qu’au lieu de milliers de petites pièces soudées entre elles, on fait appel à une immense presse hydraulique chargée de former des pièces de châssis d’un seul tenant. Avantage, moins de pièces, moins de temps de fabrication et de soudures et un prix qui se réduit, l’inconvénient principal étant la difficulté à réparer en cas de choc.