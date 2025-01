Nouveautés 2025 : Coupés – Parmi les modèles inédits, la Honda Prelude, la Lexus LFR et la Maserati MC25 devraient faire l’actualité de cette catégorie toujours appréciée des automobilistes.

Janvier

BMW Série 2 Gran Coupé (Thermique)

Née en 2019, la première génération de BMW Série 2 Gran Coupé (F44) prend une retraite anticipée. Elle laisse la place à une nouvelle génération (F74) qui n’en est pas forcément une. En effet, à l’image de la BMW Série 1 qui vient d’être renouvelée et qui partage ses dessous avec la BMW Série 2 Gran Coupé, il s’agit plutôt d’un profond restylage puisque la base technique entre F44 et F74 est la même. Quoi qu’il en soit, cette Série 2 Gran Coupé entame sa carrière commerciale en affichant la même face avant que la nouvelle Série 1, elle gagne au passage 2 cm de plus dans le sens de la longueur (4,55 m) et 3 cm de plus en hauteur (1,45 m) tout en conservant le même empattement (2,67 m). Elle reçoit dans son compartiment moteur, les motorisations de la Série 1 et voit ses trains roulants bénéficier de nouveaux réglages tandis que dans l’habitacle, une grande dalle numérique incurvée fait face au conducteur et remplace les éléments séparés de la précédente génération. Ce coupé quatre portes est disponible à partir de 42 450 €.

Février

Chevrolet Corvette ZR1 (Thermique)

C’est en février que les automobilistes américains pourront prendre commande de la nouvelle génération de la Chevrolet Corvette ZR1. Pour le moment, la commercialisation en Europe et chez nous en France n’est pas à l’ordre du jour. Pour vous faire une bonne idée de ce nouveau bolide américain, il faut savoir qu’il s’agit de la voiture à moteur V8 la plus puissante produite en série par un constructeur américain. Il est vrai que le V8 LT7 à double turbocompresseur a été revu pour que la Corvette ZR1 puisse afficher 1 064 ch et 1 123 Nm de couple ! De quoi décoiffer légèrement le moindre conducteur sportif puisqu’elle existe en version cabriolet et qu’elle peut atteindre les 346 km/h en vitesse de pointe. Si la version de série ne suffisait pas pour faire tourner les têtes sur son passage, on peut installer le kit performances ZTK qui est disponible avec un aileron plus imposant que celui de la version « normale » et de nombreux éléments aérodynamiques en fibre de carbone.

Mars

Mercedes-AMG CLE 63 Coupé (Thermique)

La marque de Stuttgart ne tourne pas le dos au V8, et c’est un moteur de ce type qui va équiper la future Mercedes-AMG CLE 63 Coupé. Ce modèle qui existera aussi en cabriolet disposera d’un V8 biturbo qui pourrait être micro-hybride. Pour le moment, seuls des prototypes camouflés de cette auto ont été pris en photo et l’on ne connaît pas encore la puissance de ce nouveau modèle. Certaines sources évoquent une puissance proche des 600 ch.

Avril

Lexus LFR (Thermique)

Lexus prépare une supercar qui devrait prendre la dénomination Lexus LFR et sera l’héritière de la Lexus LFA, un coupé équipé d’un V10 et qui a été produit de 2010 à 2012 à seulement 500 unités. Le nouveau coupé Lexus LFR devrait être produit également à peu d’exemplaires pour rester un modèle le plus exclusif possible. En revanche il y aura du changement sous son long capot moteur, puisque la belle devrait recevoir un V8 hybride pour se mouvoir. Que se rassurent les conducteurs sportifs, ce bloc V8 électrifié devrait afficher une puissance bien supérieure aux 560 ch de la Lexus LFA. Quoi qu’il arrive, sur la route cette auto ne passera pas inaperçue avec ses excroissances aérodynamiques telles que cet aileron arrière haut perché. En attendant la découverte de la voiture de série, on peut contempler les prototypes camouflés qui dévalent la piste de la Nordschleife.

Mai

Mercedes CLA (Thermique + Électrique)

Ce n’est encore qu’un prototype camouflé, mais la nouvelle Mercedes CLA promet de faire sensation lors de sa découverte au deuxième trimestre 2025. Parce qu’elle adopte la nouvelle plateforme MMA conçue en priorité pour les modèles électriques compacts. Mais cette auto ne sera pas qu’électrique puisqu'elle adoptera après son lancement une motorisation essence hybride 48V conçu avec le partenaire chinois Geely, qui sera disponible en trois niveaux de puissances (136, 163 et 190 ch) en traction ou intégrale 4Matic. Pour ce qui est des versions électriques, elles seront soit propulsion soit quatre roues motrices, la première disposera d’un bloc de 272 ch, la seconde s’équipera d’un deuxième moteur de 109 ch, ces versions disposeront toutes d'une boîte de vitesses à deux rapports, le second s’enclenchant à partir de 110 km/h. Deux batteries (58 et 85 kWh) sont au menu de cette auto qui bénéficiera d’une fonction « One Pedal » et d’une architecture 800 volts facilitant les recharges (récupération de 300 km en 10 minutes de charge) grâce également à un pic de charge de 320 kW. Pour cette auto, la marque annonce jusqu’à 750 km d’autonomie avec la version la plus efficiente. La Mercedes CLA sera déclinée plus tard en carrosserie « shooting brake ».

Septembre

BMW M2 CS (Thermique)

Si la nouvelle BMW M2 est déjà en vente dans les concessions de la marque à l’hélice, cette dernière prépare une version encore plus affûtée qui disposera de davantage de puissance que les 480 ch de la version normale de la M2. Celle qui devrait selon toute vraisemblance se nommer M2 CS devrait voir son six cylindres 3.0 biturbo développer la coquette puissance de 525 ch, soit seulement cinq petits chevaux de moins qu’une BMW M4 Compétition ! Voilà de quoi faire peur à tous les radars ! Pour le moment, c’est une BMW CS Racing (un patronyme encore non officiel) qui sert de base de mise au point. Une auto qui a même participé à la NLS 5, soit la cinquième épreuve de la Nürburgring Langstrecken-Serie (anciennement VLN), une série d’endurance qui se court sur le mythique circuit du Nürburgring. Cette course a été une véritable séance d’essai grandeur nature pour cette BMW CS Racing qui aux mains des pilotes Max Hesse et Jens Klingmann a arpenté dans des conditions météorologiques difficiles et pendant quatre heures la difficile piste de la Nordschleife. Les données recueillies lors de cette épreuve serviront à affiner les réglages de la future M2 Racing, mais aussi de la future M2 CS.

Novembre

Honda Prelude (Thermique)

C’est au premier semestre de 2026 que la nouvelle Honda Prelude sera commercialisée en Europe, mais elle devrait être présentée en avant-première en fin d’année 2025 puisqu’elle sera lancée tout d’abord aux États-Unis. Ce modèle qui a déjà été présenté sous la forme d’un concept car au Salon de Tokyo en 2023 va utiliser une nouvelle plateforme modulaire Mid-Size et disposera d’une motorisation hybride autorechargeable d’environ 200 ch. Cette motorisation utilisera la technologie e:HEV de Honda et disposera d’un bloc 2.0 essences et de deux moteurs électriques, l’un servant de générateur, l’autre entraînant les roues. Sur le plan du style, il n’y aura pas grand-chose à voir avec les générations précédentes, rappelons que la dernière génération de cette auto (la cinquième) est partie en retraite en 2021. La nouvelle Prelude devrait être proche de ce qu'a dévoilé le concept car de 2023, c’est en tout cas ce que qui semble ressortir de l’analyse des prototypes camouflés pris en photo sur route ouverte.

Décembre

Maserati C25 (Thermique)

Face à une baisse de la production et une réduction des effectifs, la marque Maserati traverse une mauvaise passe et à bien besoin d’un nouveau modèle pour doper son moral. Le nouveau coupé Maserati C25 pourrait servir de remède à la morosité. La Maserati MC25 est une version plus performante de la Maserati MC20 qu’elle devrait remplacer. Elle devrait être plus agressive en optant pour des éléments aérodynamiques inspirés de ceux de la Maserati MC20 GT2 Stradale (voir photo), une voiture réservée à la course sur circuit. Le moteur V6 Nettuno pourrait bénéficier d’une légère augmentation de sa puissance pour s’approcher des 650 ch (il développe 630 ch sur la MC20). Cette MC25 coupé pourrait être dévoilée en fin d’année après l’arrivée du cabriolet sur la même base qui devrait se nommer Maserati MC25 Cielo. Pour ce qui concerne une éventuelle version électrique (Folgore) de cette auto, il semble que les ventes limitées des modèles électriques (Grecale Folgore et Granturismo Folgore) de Maserati ont calmé les ardeurs de la marque italienne qui pourrait faire l’impasse sur une MC25 Folgore.