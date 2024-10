La supercar du groupe Toyota tourne sur le Nürburgring, elle pourrait se nommer Lexus LFR

La supercar japonaise pourrait finalement se nommer Lexus LFR et devenir ainsi l’héritière de la Lexus LFA. Ce qui est sûr en revanche c’est que cette auto est animée par une motorisation hybride puisque nos chasseurs de scoop nous confirment que la voiture avant d’emprunter la piste de la Nordschleife, a démarré silencieusement et le moteur à combustion ne s'est allumé qu'après quelques mètres.

Et en ce qui concerne les performances, la supercar japonaise est bien née même puisque les prototypes (ils étaient deux à rouler sur le circuit allemand) affichent déjà des temps au tour inférieurs à 8 minutes sur la Nordschleife. Les ingénieurs présents sur place testent, sur chacun des prototypes un réglage différent de la hauteur de l’aileron arrière. Un aileron qui sera fixe sur la voiture de série.

Des caméras pour surveiller l’arrière du véhicule

Au sujet des équipements originaux de cette auto, on note la présence de deux caméras placées de chaque côté du véhicule devant la porte, sous le montant A. Elles servent à filmer l’arrière du véhicule pendant les tests. Les chasseurs de scoop s’en sont aperçus lorsqu’ils ont réussi à prendre en photo l’habitacle du véhicule. Ils ont aperçu les deux écrans placés en bas de la console centrale.

Un habitacle qui n’est pas définitif

L‘habitacle photographié est encore celui d’un véhicule d’essai et n’a rien de définitif. Ainsi le compteur de vitesse semble arrondi et entièrement numérique, mais ne ressemblera pas au petit compteur placé devant l’essayeur qui ne semble retenu que par de l’adhésif. De plus, le grand écran qui se trouve au sommet du tableau de bord est là uniquement pour les tests et ne sera pas repris en série.

La période de mise au point va durer encore un peu

Ce qui pourrait rester tel quel, lorsque l’auto sera lancée en production, ce sont les interrupteurs qui servent à faire fonctionner la climatisation et la ventilation. Toujours en pleine période de mise au point cette auto qui disposera d’un châssis monocoque en fibre de carbone ainsi que sa version course GT3 devrait être présentée vers la fin de l’année prochaine pour une commercialisation à un nombre limité d’exemplaires à partir de 2026. Elle viendra alors titiller les Aston Martin Vantage, Ferrari 296 GTB, Lamborghini Temerario, Mercedes-AMG GT Coupé…