La Supercar de Toyota se prépare et elle va faire mal !

Alors que la version course de la supercar du groupe Toyota a déjà fait des tests sur la piste de Spa Francorchamps, c’est maintenant la version pour la route de ce modèle qui entame ses essais. On ne sait toujours pas si cette auto sera une Toyota ou une Lexus. Elle pourrait être l’héritière de la Lexus LFA à moteur V10 qui a été produite à 500 exemplaires, de 2010 à 2012.

Il se pourrait également qu’en fonction de l’utilisation, ce soit Toyota qui engage ce modèle en compétition et que Lexus accueille au sein de sa gamme le modèle destiné à une utilisation routière. Quoi qu’il arrive, ce modèle vendu aux particuliers ne sera disponible qu’à un petit nombre d’exemplaires, sans doute quelques centaines d’unités.

Un moteur V8 qui pourrait être hybridé

Ce modèle ne bénéficiera pas d’un V10 comme la Lexus LFA mais d’un V8 qui pourrait être hybridé. Le son qui sort des échappements de ce prototype indique que le constructeur japonais n’a pas céder à la tentation du tout électrique. Sur ce modèle routier, on peut voir l’énorme aileron fixé à l’arrière du modèle, de nombreuses prises d’air sur la carrosserie chargées de canaliser l’air en entrée ou en sortie.

Des différences avec la version compétition

À l’arrière, on peut voir quatre sorties d’échappement ainsi que de gros ventilateurs placés dans les prises d’air latérales. La voiture de compétition dispose quant à elle de sorties d’échappements plus courtes qui émergent dans les bas de caisse à l’arrière des roues avant, le bouclier arrière cédant sa place à un immense extracteur d’air.

Le futur modèle de production est proche du concept-car de 2022

Le concept-car GR GT3 Concept présenté au Salon de Tokyo en janvier 2022 a dévoilé les principales caractéristiques du style de ce futur modèle. Pour le reste on en est encore qu’aux suppositions y compris pour la motorisation définitive de ce modèle. En revanche on connaît ses dimensions puisqu’à première vue il s’agit de celle du concept-car avec une longueur de 4,59 m, une largeur de 2,04 m et une hauteur de 1,14 m. C’est bien entendu la cellule sportive de Toyota, le Gazoo Racing qui s’occupe de ce modèle comme elle l’a fait avant pour les Toyota GR Yaris ou Toyota GR Supra.