Chevrolet se lâche totalement avec sa nouvelle Corvette ZR1

Jamais une Corvette n’aura affiché une telle puissance. La dernière-née cache sous son capot pas moins de 1 187 ch et 1 123 Nm de couple ! C’est à se demander ce qu’il s’est passé dans la tête des ingénieurs… Et pour couronner le tout, cette Corvette reste une simple propulsion.

Le moteur qui lui sert de base n’est pas le V8 6.2 de 482 ch de la Stingray, mais plutôt le V8 5.5 LT6 qui prend ici la dénomination LT7. Pour atteindre une telle cavalerie, il fait appel à deux turbos et reçoit de nombreuses pièces spécifiques comme les pistons, le vilebrequin, le système d’admission… Ainsi armée, cette ZR1 est capable de grimper jusqu’à 8 000 tr/min, de parcourir 400 mètres en moins de dix secondes et filer jusqu’à 346 km/h.

Les amateurs de sensations fortes devraient être comblés, d’autant que cette ZR1 se décline en cabriolet. Pour freiner les ardeurs du V8, le conducteur peut compter sur un ensemble carbone/céramique avec des disques de 400 mm de diamètre à l’avant et de 390 mm à l’arrière.

Ce système de freinage devrait être à la hauteur puisque le poids de cette supercar est plutôt raisonnable au vu de la puissance affichée : 1 665 kg pour le coupé et 1 705 kg pour le cabriolet. Une BMW M2 boîte automatique accuse 1 725 kg sur la balance.





Un kit plus radical pour les pistards

Pour les plus exigeants ou ceux qui s’aventurent sur circuit, cette ZR1 peut être complétée par un kit ZTK qui comprend un aileron imposant, des réglages de suspension revus avec notamment des ressorts plus rigides, des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R (en lieu et place des 4S d’origine).

Il n’est pas prévu que cette Chevrolet Corvette Zr1 débarque en France et son prix n'est pas encore connu aux États-Unis. Toutefois, il est possible que certains importateurs la proposent avec les frais supplémentaires que cela suppose (TVA, malus...).