Nouvelle BMW Série 2 : les premières infos officielles

À l'heure où les marques font du ménage dans leur gamme, afin notamment de réinvestir dans les modèles électriques, BMW ne renonce pas à son plus petit coupé. La nouvelle génération de la Série 2 sera dévoilée dans quelques semaines.

Comme il est de tradition, BMW en donne un avant-goût avec des photos de prototypes camouflés, prises lors des ultimes séances de mise au point, entre le circuit du Nürburgring et les routes de campagnes autour de Munich. La marque promet "un plaisir de conduire sportif dans la tradition de la BMW 2002". Avec une très bonne nouvelle pour les puristes : alors que la Série 1 est devenue une traction, la Série 2 reste une propulsion.

Selon les mots de la marque, les ingénieurs de la firme veillent à obtenir "une maniabilité parfaitement contrôlable dans toutes les situations, une fascinante dynamique en virage, une motricité optimisée dans toutes les conditions météorologiques et routières et un confort de roulement parfaitement équilibré". Sacré programme !

BMW confirme qu'il y aura toujours au sommet de la gamme une version M. Un cran en dessous, on trouvera la M240i. Elle cachera sous son capot un six cylindres en ligne de 374 ch, couplé à une boîte automatique 8 rapports. La M240i aura la transmission intégrale xDrive (qui favorise l'arrière) et un différentiel sport M sur l'essieu arrière, qui permet de répartir la puissance entre les roues.

Toute la gamme de la Série 2 profitera d'une rigidité statique à la torsion augmentée d'environ 12 %. Le roulis sera réduit grâce à des largeurs de voie accrues. Il y aura aussi en série un amortissement progressif, qui permet "d'optimiser sensiblement l'équilibre entre sportivité et confort de conduite." Une suspension SelectDrive M, avec un choix de configuration, sera proposée en option.

BMW indique que la production commencera à la fin de l'été.