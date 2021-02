Nouvelle Dacia Sandero : des prix déjà en hausse

En réponse à

Oui et non ...

Une partie du cash distribué par les banques centrales s'est retrouvé piégé sur les marchés financiers (d'où des indices qui explosent, jour après jour, des plus hauts historiques en pleine pandémie mondiale ... et des mouvements stupides qu'on a ces derniers mois (GME & BTC pour les plus récents)).

Une autre partie du cash a remplacé un flux monétaire qui a disparu, il ne vient pas s'ajouter au flux habituel. "On" a emprunté pour remplacer les salaires par du chomage partiel, c'est pas un "bonus" supplémentaire.

Bref, même si j'ai aucun doute que l'inflation (la "vraie" pas cette merde calculée par l'INSEE) arrivera et euthanasiera les épargnants et les salariés en général (les augmentations ne suivront pas ... contrairement aux années 70-80), l'injection monétaire qui a été faite ne devrait pas se reporter à 100% sur l'inflation (et heureusement, on va déjà en chier suffisamment dans un futur proche).