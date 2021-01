Nouvelle DS 4 : présentation le 3 février

Petit à petit, la nouvelle gamme DS se construit. Après le DS 7 Crossback (dévoilé en février 2017), la DS 3 Crossback (septembre 2018) et la DS 9 (février 2020), la marque va dévoiler la nouvelle DS 4. Les cartons d'invitation pour la présentation de l'auto viennent d'être envoyés, ce sera le 3 février.

Avec cette compacte, DS va fortement augmenter sa couverture du marché, la voiture se plaçant sur le segment le plus important en Europe. En matière de gabarit, elle va combler le trou entre les DS 3 Crossback et DS 7 Crossback… et le modèle va combler les attentes de ceux qui ne veulent pas un SUV !

La DS 4 deuxième du nom fera entrer DS dans une nouvelle ère, avec notamment une évolution du design, annoncée par le concept Aero Sport Lounge, présenté l'année dernière. L'auto va aussi inaugurer de nouvelles technologies chez PSA, que la marque a présentées en avant-première en décembre. Il y aura notamment un nouvel affichage tête-haute avec réalité augmentée et une amélioration de la conduite semi-autonome, qui s'aidera des informations de la navigation.

Côté moteurs, la présence d'une variante hybride rechargeable de 225 ch a déjà été confirmée. Mais pour tout voir et tout savoir, il faut donc encore attendre deux semaines !