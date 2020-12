Nouvelle DS 4 (2021) : les premières infos officielles

Lors d'une présentation en ligne, DS a officialisé l'arrivée prochaine de la nouvelle DS4, pour 2021. Avec ce modèle, la marque compte "passer à la vitesse supérieure" et veut "séduire plusieurs types de clientèle". Comme ce fut le cas pour la première DS4, il devrait ainsi y avoir une variante classique et une déclinaison baroudeuse Crossback.

La nouvelle DS4 va reposer sur une évolution de la plate-forme EMP2, l'EMP2 V3. Elle profitera de nouvelles liaisons au sol et d'une rigidité de caisse "au niveau des meilleures premiums". Dans le cadre de la stratégie du groupe PSA d'avoir des gammes entièrement électrifiées d'ici 2025, la DS4 sera disponible avec une motorisation hybride rechargeable E-Tense. Ce sera la version traction 225 ch, que vient de recevoir le DS7 Crossback. La marque annonce une autonomie électrique de plus de 50 km. DS a également confirmé la présence de moteurs thermiques classiques, en essence et diesel, à partir de 130 ch. Il n'y aura que des boîtes automatiques, ce qui a d’ailleurs donné plus de liberté aux designers pour la planche de bord. Il n'y aura en revanche pas de 100 % électrique.

À l’intérieur, le constructeur promet "une rupture" sur le segment C. L'auto va inaugurer un tout nouveau système d'info-divertissement. Les fonctions pourront être commandées par la voix, avec un nouvel assistant vocal. On trouvera aussi un pavé tactile au niveau de l'accoudoir central, qui permettra de naviguer dans les menus et d'écrire des infos en gardant le bras sur l'accoudoir.

Autre première chez PSA : un nouvel affichage tête haute, le "DS extended head-up display". Les infos seront projetées dans le champ de vision du conducteur comme si elles étaient affichées sur la route. Par ailleurs, la DS4 va recevoir de nouveaux aérateurs, rendus quasiment invisibles.

Côté assistances à la conduite, on retrouvera des systèmes vus sur les grands modèles et inédits sur les compactes, dont le "DS Active Scan Suspension", une suspension pilotée couplée à une caméra qui analyse la route en amont. La DS4 va inaugurer une évolution de la conduite semi-autonome de PSA, avec une gestion de la vitesse qui sera associée au GPS et à la lecture des panneaux de signalisation. Il y aura aussi une nouvelle fonction de dépassement semi-autonome. La surveillance des angles morts sera améliorée, avec radars portant sur 75 m en arrière.

Côté look, le directeur du style Thierry Metroz a dévoilé la nouvelle signature lumineuse, avec deux bandes de diodes verticales qui viendront encadrer le visage de la voiture. Cela avait été annoncé par le concept Aero Sport Lounge. De ce dernier, on retrouvera aussi la forme de la custode.

La DS4 sera dévoilée au cours du premier trimestre 2021. L'ouverture des commandes se fera d'ici la mi-2021. DS a confirmé que la voiture sera produite en Allemagne, dans une usine d'Opel à Rüsselsheim.