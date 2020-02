Nouvelle Honda Jazz hybride : la fiche technique, prix à partir de 21 990 €

En réponse à

De bonnes consommations.

Une citadine essence (en boîte auto) consomme plus et concernant les diesels (boîte auto) il n'y en a plus et les derniers en date, pas agréable en ville, vibrations, bruits, odeurs..avec des conso pas plus intéressantes.

Les prix en revanche sont un peu salés.

La Yaris est toujours dans la course.