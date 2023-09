Nouvelle Mercedes-AMG GT - En direct du salon de Munich 2023 (vidéo)

Mercedes et les voitures de sport à long capot avant, c’est une longue tradition qui dure depuis le milieu du siècle dernier. Personne n’a oublié la très exclusive SLR McLaren du début des années 2000, ni la superbe SLS AMG apparue à la fin de cette même décennie. Depuis 2014, ce rôle de la vraie voiture de sport Mercedes était joué par l’AMG GT qui renonçait pour la première fois à s’équiper de portières à la cinématique d’ouverture affriolante. La belle auto bleue que vous avez sous les yeux est la seconde génération du modèle, qui passe à une nouvelle plateforme identique à celle du récent roadster SL.

Esthétiquement, elle reste très proche du modèle que nous connaissions jusqu’à présent avec un capot toujours aussi interminable et une poupe joliment rondouillarde, même si la longueur augmente de 18 centimètres pour atteindre 4,73 mètres. A l’intérieur, la planche de bord ne surprendra pas ceux qui ont déjà pris place à bord de la récente SL. La nouveauté la plus importante de l’auto se trouve derrière cette planche de bord puisqu’on découvre deux inédits petits sièges à l’arrière pour s’aligner sur l’habitabilité de la Porsche 911. Avec un coffre plutôt généreux de 321 litres, permettant d’envisager sérieusement des voyages au long cours.

585 chevaux et une philosophie moins sportive

On retrouve bien évidemment le fameux V8 bi-turbo de 4,0 litres proche du bloc de l’ancien modèle, avec une puissance maximale de 585 chevaux (et 800 Nm) dans la version « GT » ou 476 chevaux dans une future déclinaison d’entrée de gamme. Mais fini le carter sec et la boîte à double embrayage de la précédente AMG GT, la nouvelle préfère une lubrification plus classique de son bas moteur et une boîte automatique installée à la sortie du bloc et non plus en position « transaxle ». Le tout avec une transmission intégrale de série et une masse qui flirtera probablement avec la barre des deux tonnes sur la balance. Bref, l’AMG GT de seconde génération semble sur le papier moins sportive et radicale que la précédente.

L’instant Caradisiac

La peinture mate sur les grosses Mercedes-AMG, ça fait toujours son petit effet. Quelle gueule avec cette grande bouche béante et ce capot long comme une citadine !