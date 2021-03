Nouvelle Peugeot 308 : pas de GTI, et pas plus de PSE

Petit à petit, le sport chez Peugeot s'en est allé. La marque qui a popularisé les petites nerveuses dans les années 80 puis des modèles plus grands par la suite se range derrière la problématique CO2 pour annoncer qu'il n'y aura pas de 308 GTI. Vous nous direz, "on s'en doutait". Et ce n'est pas faux, puisque rares sont les constructeurs à encore envisager des compactes thermiques actuellement, en dehors de constructeurs tels que Volkswagen.

Mais avec l'arrivée d'une 508 PSE, certains pouvaient espérer une 308 PSE avec l'arrivée de la nouvelle génération de berline compacte. Que nenni, en tout cas pour l'instant, comme l'a expliqué le directeur produits de Peugeot qui annonce qu'il ne voit pas "encore de marché" et que cela "ajouterait du poids". Dommage, sachant que le concurrent Volkswagen, qui est visé directement, dispose d'une gamme complète de Golf GTI et R allant jusqu'à 330 ch et GTE hybride rechargeable de 245 ch.

Lors de notre présentation, il a été précisé qu'une 308 électrique serait bien au programme, mais pas pour tout de suite. Lors du restylage d'ici 2024 ? En tout cas, une 308 électrique permettrait à Peugeot de s'affranchir des deux problématiques : CO2 (zéro émission) et poids (les batteries sont déjà là).