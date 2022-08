Peugeot 408 VS Renault Austral - Les matchs du Mondial de Paris 2022

Design : l'agressivité contre le classicisme

La Peugeot 408 et le Renault Austral sont-ils vraiment des concurrents directs ? Certes, le nouveau SUV familial de la marque au losange se positionne avant tout face au Peugeot 3008. Et malgré ses treize centimètres de longueur en moins, le Renault Arkana se rapproche sans doute plus de la 408 que l'Austral avec son profil façon « coupé ». Jouant les berlines surélevées, la Peugeot 408 se remarque en tout cas beaucoup plus que l'Austral. Ce dernier préfère en effet une silhouette de vrai SUV et des lignes assez douces, avec une face avant inspirée de la récente Mégane E-Tech et une poupe plus massive et verticale. L'Austral est également un peu moins gros que la 408 (4,51 mètres de long contre 4,69 mètres pour la Peugeot). Mais aussi un peu plus haut (1,62 mètre contre 1,48 mètre). Deux silhouettes radicalement opposées, en somme.

Avantage : match nul, à vous de voir ce que vous préférez entre ces deux approches stylistiques

Présentation intérieure : des philosophies opposées là aussi

Voilà deux nouveautés au top de la technologie intérieure. La Peugeot 408 reprend la planche de bord et l'équipement de la récente 308, avec un design anguleux et sportif (écran central de 10 pouces). De son côté, le Renault Austral fait table rase des précédents standards de la marque et affiche un style plus chaleureux et deux grands écrans (dont un de 12 pouces sur la console centrale). Et contrairement à celui de la Peugeot, l'ordinateur de bord fonctionne avec OpenR utilisant l'écosystème de Google.

Avantage : match nul, encore

Habitabilité / coffre : la surprise 408

Ni les passagers arrière de la Peugeot 408, ni ceux du Renault Austral ne manqueront d'espace. Grâce à des empattements longs et une bonne garde au toit (y compris dans la Peugeot pourtant plus basse), les deux autos affichent des volumes royaux à l'arrière. La surprise se trouve plutôt au niveau du coffre où la 408 fait encore mieux que le 3008 et son rival du jour. Avec 536 litres, la Peugeot éclipse en effet l'Austral et ses 500 litres tous ronds. Certes, les versions hybrides rechargeables de la 408 font tomber ce volume à 470 litres. Mais dans le même temps, l'Austral E-Tech hybride non rechargeable descend à 430 litres. Bref, petit avantage pour la 408 à ce niveau.

Avantage : Peugeot 408 grâce au coffre plus grand

Gamme de moteurs : pas la même approche, toujours

Sur le plan des motorisations aussi, les deux Françaises s'opposent. La 408 laisse le choix entre un bloc essence de 130 chevaux et deux versions hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux. L'Austral, lui, multiplie les moteurs essence micro-hybrides (de 130, 140 et 160 chevaux) et propose aussi une version hybride simple « E-Tech » de 200 chevaux, qui sera également déclinée en 160 chevaux. Le SUV Renault fait pour l'instant l'impasse sur les motorisations hybrides rechargeables, mais le constructeur rappelle que sa technologie E-Tech permettrait de rouler à « 80% en version électrique en ville ». Côté dynamisme enfin, le Renault pourra compter sur des roues arrière directrices en option contrairement à sa rivale. Même si la réputation de Peugeot en la matière n'est plus à faire, il faudra attendre de passer au volant pour se faire un véritable avis.

Avantage : Encore un match nul. La Peugeot propose des versions hybrides rechargeables mais celles non rechargeables de l'Austral coûteront sans doute moins cher

Technologie : Renault à la pointe ?

La Peugeot 408 n'apporte aucune nouveauté technologique intéressante par rapport à la 308 lancée l'année dernière. Cette dernière se situait de toute façon déjà à un excellent niveau avec son instrumentation 3D ou ses aides à la conduite complètes. Mais l'Austral prend l'avantage grâce à l'efficacité supérieure de son fameux système OpenR Link fonctionnant avec Google, dont l'interface très rapide et efficace fait mieux que celle de la Peugeot.

Avantage : Renault grâce au système OpenR Link

Le gagnant : Renault Austral ?

On le redit, ces deux nouveautés ne sont pas exactement des concurrentes frontales. Et le style clivant de la berline surélevée de Peugeot tranche radicalement avec le conservatisme du SUV Renault. En prenant en considération les prix, qui risquent d'être plus élevés pour une 408 hybride rechargeable que pour un Austral hybride simple, le discret SUV français ne paraît pas si mal placé que ça pour se lancer dans l'arène des crossovers familiaux. Il faudra bien évidemment attendre de les comparer dans la vraie vie et de connaître tous les tarifs pour nous forger un avis plus précis, mais l'Austral pourrait bien surprendre là où on ne l'attend pas.