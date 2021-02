Nouvelle Porsche 911 GT3 (2021) : plus vite que vite

Vous avez sous les yeux l'une des rares 911 de série à passer sous la barre des 7 minutes au mythique circuit du Nürburgring. La dernière fois que cela est arrivé, c'était avec la 911 GT3 RS. Cette fois, c'est une "simple" GT3 qui y parvient en 6 minutes et 59 secondes. Vous vous en doutez, pour afficher un tel temps sur le chronographe, Porsche a dû employer les grands moyens.

Nouveau moteur

La nouvelle 911 GT3 fait appel au désormais bien connu six cylindres 4.0 atmosphérique qui hérite de certaines particularités : une admission 6 papillons, et une ligne d'échappement ultra légère, malgré la présence de deux filtres à particules. Ce bloc est capable de monter jusqu'à 9000 tr/mn et gagne légèrement en couple (+ 10 Nm, à 470 Nm). Une vraie mécanique à l'ancienne sans assistance respiratoire qui oublie presque la souplesse et le couple gargantuesque pour une puissance élevée à haut régime. Que de chemin parcouru depuis 1999 et la première GT3 ! Pensez donc : à l'époque, elle était animée par un 3.6 atmosphérique de 360 ch. 22 ans plus tard, elle gagne 150 ch sans faire exploser la cylindrée.

Le six cylindres est relié au choix à une boîte manuelle à six rapports ou bien à la boîte automatique PDK. Le train arrière est quant à lui muni d'un différentiel électronique piloté avec Torque Vectoring, ce qui est désormais assez classique à ce niveau de performances.

Trains roulants issus de la course

Les trains roulants ont fait l'objet d'un gros travail avec l'apparition de la double triangulation issue de la compétition à l'avant. Porsche a repris le travail effectué sur la 911 RSR pour développer des articulations ultra rigides éliminant les forces transversales typiques des suspensions classiques en pseudo McPherson.

L'autre grande nouveauté est l'arrivée d'un train arrière multibras piloté. Les roues sont directrices et peuvent tourner jusqu'à 2° dans le sens inverse du mouvement pour améliorer l'agilité à basse vitesse.

De série, la 911 GT3 992 est dotée de disques de freins en acier assez classiques, ventilés, et généreux : 408 mm à l'avant, 380 mm à l'arrière. En option, le client pourra opter pour les disques en carbone-céramique de 410 mm/390 mm. Du carbone que l'on retrouve également sur le pavillon (en option). Les freins se cachent derrière des jantes forgées 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière qui sont passées par une petite cure d'amaigrissement, puisqu'elles ont perdu 800 grammes par rapport au modèle précédent.

Les équipements

De série, la 911 GT3 a droit à l'instrumentation semi numérique : un compte tour analogique et de petits écrans TFT tout autour avec une tonne d'informations utiles, telle que la pression d'huile. L'écran central de 10 pouces rassemble les éléments d'infotainment. Si la 911 GT3 est destinée à la piste, cela n'empêche pas Porsche de proposer une ribambelle d'options parfois plutôt associée à d'autres modèles, moins radicaux, tels que les feux LED matriciels.

Globalement, la plupart des options de personnalisation se limitent toutefois aux lettrages, aux surpiqûres, aux choix de couleurs et aux inserts. Notons tout de même la présence du pack "Clubsport" qui comprend l'arceau cage homologué, des harnais six points, de la commande de coupure de batterie et de l'extincteur. Ce package est... gratuit.