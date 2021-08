Nouvelle Skoda Fabia : à quoi ressemble la version de base ?

16 730 €. Tel est le prix de base de la nouvelle Fabia, disponible à la commande depuis quelques jours, et dans les concessions en octobre. Cela semble corsé pour une citadine Skoda. D'autant que cela ne s'explique pas par la présence d'un moteur costaud, puisque le modèle d'accès a un bloc atmosphérique de 65 ch ! Est-ce par sa présentation et son équipement que la nouvelle Fabia justifie ce tarif ? Nous avons regardé le configurateur pour le savoir.

À l’extérieur

On va enfoncer une porte ouverte : la présentation est celle d'une citadine d'entrée de gamme ! C'est une manière de dire qu'il n'y a rien de choquant pour ce type de modèle, avec notamment des roues de 15 pouces habillées d'enjoliveurs. Bon point : les boucliers, rétros et poignées de portes sont peints couleur carrosserie. La teinte gratuite est le Bleu Energie. Les phares sont composés de LED "économiques". Ce qu'il manque par rapport aux versions hautes : le contour chromé des vitres, les antibrouillards, le full LED pour les phares et feux.

À l’intérieur

La planche de bord a un côté tristounet : noir, c'est noir. Mais ce n'est pas basique, avec un insert décoratif et des contours d'aérateurs noir brillant. Il manque les parties couleur alu autour du levier de vitesses et sur les portes. L'écran tactile 6,5 pouces est la bonne surprise. L'instrumentation fait dans le fonctionnel ! Mais sa casquette a les monogrammes Fabia, un détail soigné. La fausse note reste le volant, en plastique, sans chrome ni boutons sur les branches. La sellerie est en tissu gris.

L'équipement

Le prix de base peut sembler élevé. Mais c'est parce que l'équipement est généreux. Il y a de série la clim manuelle, le régulateur de vitesse, la radio Bluetooth avec deux prises USB-C, les rétros électriques et dégivrants, l'aide au maintien dans la voie ou encore le freinage d'urgence auto. Bref, on est loin de la citadine de base dépouillée, on comprend mieux le prix affiché.

Au final

Rien à redire, cette Fabia sauve les apparences et est très bien dotée… heureusement avec un prix de départ aussi haut.