Nouvelle Skoda Fabia : voici son intérieur

La nouvelle génération de Fabia est en chemin. Au sein du groupe Volkswagen, c'est la seule citadine polyvalente réellement renouvelée actuellement, puisque les Seat Ibiza et Volkswagen Polo n'ont droit qu'à un restylage. Un décalage dans les carrières qui permet à la Fabia d'être la grande nouveauté du moment.

Et aujourd'hui, Skoda nous laisse entrevoir les grandes évolutions apportées à l'habitacle, qui avait besoin d'un sérieux coup de jeune. Sans grande surprise, le principal changement est le passage de l'écran tactile qui est désormais positionné au-dessus de la planche de bord, et plus incrusté. Le dessin de la planche a évolué et se veut un peu plus "original", toute proportion gardée. Le design des aérateurs, notamment, change un peu la donne.

Notons par ailleurs l'arrivée de l'instrumentation numérique pour cette Fabia qui s'inspire de ce qui a été fait sur les compactes depuis la Scala. Rappelons que cette Fabia est également basée sur la plateforme MQB A0 de la Scala.

La présentation de la nouvelle Fabia aura lieu dans les prochains jours, début mai.