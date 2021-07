Nouvelle Volkswagen Golf R SW : pour les allergiques

Vous vous demandiez peut-être si Volkswagen n'allait pas en avoir un peu marre de sortir des modèles R ces derniers temps. La réponse est non. Golf, Tiguan, T-Roc, Arteon, Touareg et maintenant Golf SW, pour les allergiques aux SUV qui souhaiteraient tout de même avoir de la place, et du répondant.

Vous n'irez pas de surprise en surprise avec cette déclinaison break de la Golf R. Il suffit de prendre le "hatchback", de le rallonger et de lui offrir plus de 610 litres de volume de coffre, et voilà le résultat. L'intérieur, le design extérieur et la mécanique sont en touts points similaires.

Ce qui nous amène au point le plus intéressant : oui, Volkswagen a inclu le mode Drift sur son break. Ce sera d'ailleurs le premier du genre chez la marque allemande à accepter volontairement les dérives, alors que VW n'a jamais produit de break en propulsion. Mais pour avoir accès à ce mode, il faudra opter pour le pack R Performance, qui comprend également les jantes 19 pouces et le mode "Nürburgring", utilisé par le pilote lors du développement de l'auto.

Sous le capot, ce bon vieux 2.0 turbo souffle toujours ses 320 ch et 420 Nm aux quatre roues via le coupleur Haldex qui, on le rappelle, n'est techniquement pas capable de faire du 100 % aux roues arrière. Uniquement vendue en boîte automatique, cette Golf R SW franchit les 100 km/h en 4,9 secondes (2 dixièmes pedus face à la berline). Un peu plus lente que la berline, donc, mais à plus haute vitesse probablement plus à l'aise du fait d'une aérodynamique plus adaptée. Les breaks sportifs ont souvent été plus performants que la berline, nous l'avions déjà constaté avec la précédente Seat Leon Cupra.

Les tarifs débuteront à un peu plus de 51 000 €.