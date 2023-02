Nouvelles finitions pour le Toyota C-HR (et promotion)

Lancé sur le marché en 2016, le Toyota C-HR va sur ses vieux jours mais il continue de très bien se vendre sur le marché européen et en France. Passé par la case restylage en 2020, le SUV compact japonais au style agressif modifie légèrement sa gamme en ce début d’année 2023. Sa finition de base s’appelle désormais Dynamic Ultimate et coûte 32 750€. Dotée du groupe motopropulseur hybride de 122 chevaux, cette finition ajoute au précédent niveau les essuie-glaces avant à détecteur de pluie, les radars avant et arrière anticollision, le système d’accès et de démarrage sans clé, le rétroviseur intérieur électrochromatique, les rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, les sièges avant chauffants (avec réglage lombaire électrique pour le conducteur) et les inserts de calandre et rétroviseurs gris métallisé. Soit un avantage client de 1 500 € d’après Toyota France.

Quant à la nouvelle finition Design Ultimate à 35 200€, elle ajoute sans supplément de prix par rapport à l’ancien niveau Design la carrosserie bi-ton, les sièges avant chauffants (avec réglage lombaire électrique pour le conducteur) et les nouvelles jantes en alliage 18 pouces. Soit un avantage client de 1 200€ d’après Toyota France.

Des promos de 5 000€ en ce moment

A noter que depuis le 1er février 2023, il y a une remise de 5 000€ pour l’achat d’un C-RH dans l’une de ces deux finitions : 4 000€ de remise et 1 000€ pour la reprise d’un véhicule de marques autres que Toyota et Lexus. Cette remise reste valable jusqu’au 28 février 2023.