Comparatif vidéo - Renault Arkana VS Toyota C-HR : hybrides sur bien des points

Le segment des SUV compacts est dominé en France depuis plusieurs années par le Peugeot 3008. Le SUV au lion devance le Citroën C5 Aircross et le Renault Kadjar. La marque au losange est plutôt bien placée dans la catégorie avec son Kadjar, même si celui-ci est vieillissant. Il était temps pour Renault de réagir et c’est chose faite avec cet Arkana, le premier SUV coupé de la marque mais aussi l’un des rares du marché généraliste. Il se caractérise surtout par sa chute de pavillon prononcée tandis que la face avant est très proche de celle des autres modèles, avec une large calandre et des projecteurs en forme de C. Il faut toutefois préciser que Renault n’est pas allé jusqu’au bout de la philosophie de coupé puisque les portières conservent leur encadrement.

L’Arkana aura donc fort à faire car les rivaux ne manquent pas puisque toutes les marques ayant à leur catalogue un SUV compact. Pour séduire la clientèle, Renault compte sur les lignes atypiques de son modèle mais il n’est pas le seul à posséder une allure à part et en matière de look singulier, le C-HR est sûrement le plus spectaculaire.

Lancé en 2016, le C-HR affiche un dessin hors du commun composé par des lignes de caisse saillantes, une chute de pavillon prononcée, des feux très massifs, mais c’est surtout la poignée de porte arrière qui détonne. Même plus ancien, le C-HR demeure nettement plus original que l’Arkana.

Dans l’habitacle, l’Arkana est directement dérivé du SUV urbain, le Captur. La présentation du français est classique au niveau de son dessin mais le contenu est moderne, avec une instrumentation numérique et un écran multimédia dont la taille varie de 7 (horizontal) à 9,3 pouces (vertical) comme sur notre modèle d’essai. La qualité des matériaux a bien progressé, comme nous l'avions signalé lors du lancement de la seconde génération de Captur. L’organisation de la planche de bord du C-HR est plus torturée et moins homogène, comme en atteste le système multimédia qui semble posé sur la planche de bord. L’instrumentation analogique est beaucoup plus datée avec ses deux fûts.

Aspects pratiques : plus serré que prévu

En raison d’une longueur de 4,57 m pour l’Arkana contre 4,40 m pour le Toyota C-HR, le SUV français part avec un sacré avantage, du moins sur le papier. Cela se confirme avec un volume de coffre largement supérieur pour l’Arkana (513 litres) alors que le C-HR doit se contenter de seulement 358 litres. Mais, dans les deux cas, il faudra faire des efforts pour charger en raison d’un seuil de chargement haut (78 cm).

La domination du Renault est, en revanche, nettement moins franche concernant l’habitabilité puisque le C-HR fait jeu égal voire dépasse l’Arkana malgré ses dimensions plus réduites, que ce soit pour l’espace aux jambes ou la garde au toit. C’est donc un match nul, même si on ne peut que saluer l’excellent rapport habitabilité/encombrement.

Note : 13,3 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Équipement : un Arkana bien placé

Le Renault Arkana 1.3 TCE 140 ch en finition RS-Line est commercialisé au prix de 34 700 €. Comptez 36 000 € pour le Toyota C-HR 122 ch GR-Sport. Nos deux modèles sont déclinés en haut de gamme avec des orientations sportives. La dotation est par conséquent très complète avec par exemple les selleries cuir, des sièges électriques et chauffants, des régulateurs de vitesse adaptatifs, ainsi que des kits carrosserie spécifiques. La lutte est très serrée.

Moins coûteux de 1 300 €, l’Arkana se distingue par son instrumentation numérique contre analogique pour le japonais ou son écran multimédia plus grand (9,3 pouces contre 8 pouces), mais il faut ajouter 400 € pour obtenir le toit noir et 600 € pour le régulateur de vitesse avec fonction Stop & Go. L’avantage de départ se réduit à 300 € et ce n’est pas la présence de jantes 19 pouces qui suffit à compenser. C’est une victoire de l’Arkana.

Note : 14,3 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : le C-HR indéboulonnable

En matière de budget, Toyota fait parler son savoir-faire si bien que le C-HR l’emporte aisément dans cette catégorie. Et ce, grâce à ses nombreux points forts : une cote/valeur de revente élevée, une fiabilité largement meilleure que celle de Renault, une garantie de 3 ans/kilométrage illimité contre 2 ans/kilométrage illimitée pour Renault. Ajoutez à cela une consommation annoncée nettement plus basse, de 3,8 l/100 km contre 5,8 l/100 km, et la supériorité japonaise se confirme à l’usage avec une moyenne inférieure de près de 1,5 l/100 km lors de notre essai. Vous comprenez pourquoi le C-HR n’est nullement inquiété par l’Arkana, malgré un prix d’achat supérieur de 1 300 €.