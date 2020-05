Officiel : la Ford Mustang Mach 1 va faire son retour

Ce qui n'était qu'une rumeur se transforme aujourd'hui en confirmation. Ford annonce en effet le lancement d'une Mustang Mach 1 pour l'année prochaine, sur la base de l'actuelle génération de Mustang. Ce qui sera comme un signe d'adieu pour la sixième lignée de la Mustang est aussi un rappel au passé. Petit retour en arrière : en 1969, Ford dévoile la Mach 1, qui était en fait un pack spécial proposant de nombreuses modifications.

L'année prochaine, la Mustang actuelle va donc passer par la case préparation pour faire référence au passé. Même si elle a fait une brève apparition au catalogue de la Mustang MkIV, le pack "Mach 1" a en fait disparu en 1978 sur une Mustang de seconde génération de toute façon castrée par l'époque post-crise pétrolière.

Cette fois, la Mustang Mach 1 compte revenir en forme sur la base de la variante GT, à moteur V8 5.0 atmosphérique. Il faudra s'attendre à des modifications esthétiques et sur les trains roulants. La plus grosse sensation est le retour du double éclairage de calandre qui était une des marques de fabriques de la Mustang après son restylage en 1969. Un choix qui devrait plaire aux plus gros amoureux du coupé...