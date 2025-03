Les images avaient de quoi réchauffer le cœur des Aflistes. Elles montraient des croquis en provenance d’un bureau de validation de la propriété industrielle, que les constructeurs automobiles consultent régulièrement lorsqu’ils développent de nouvelles voitures afin d’en protéger le dessin.

Similaire à la récente 33 Stradale dans sa silhouette mais différente de cette dernière dans le détail (notamment au niveau de la face avant), cette voiture de sport visible en « croquis industriels » laissait imaginer que le constructeur italien était en train de préparer une nouvelle vraie super-sportive. Ce qui faisait sens puisque l’ancien directeur d’Alfa Romeo avait promis d’autres petites séries ultra-limitées il y a quelques années.

En fait, c’est la 33 Stradale

Mais nous avons enfin le fin mot de l’histoire. En fait, ces images montrent précisément la 33 Stradale. Pas le modèle définitif, celui qu’on a pu admirer lors du Mondial de l’automobile 2024 de Paris, produit à 33 exemplaires à un prix secret et probablement très élevé, mais plutôt la première version du projet. « Ces dessins datent de la fin de l’année 2022 et montrent des brevets du style de la 33 Stradale d’alors, qui a ensuite continué d’évoluer », nous explique une source interne à Alfa Romeo. « Le processus fait qu’au bout de deux ans, on doit renouveler le brevet. Si on choisit de ne pas le renouveler, les images peuvent alors être rendues publiques », nous précise-t-elle.

A quand la nouvelle série limitée ?

Vous l’avez compris, ces images ne concernent donc pas un autre projet de voiture de sport chez Alfa Romeo. En revanche, la marque italienne du groupe Stellantis osera peut-être se lancer dans une démarche similaire à l’avenir si la petite série de la 33 Stradale confirme son succès (normalement tous les exemplaires sont vendus depuis longtemps). L’ancien directeur de la marque Jean-Philippe Imparato nous avait expliqué vouloir réaliser des projets de ce genre à intervalles réguliers pour soutenir son image.