Au fait, quelle était la plus belle voiture du Mondial de l'auto de Paris 2024 ?

Fini, le salon de Paris 2024. On l’a quadrillé dans tous les sens et, malgré l’absence regrettable des marques automobiles les plus prestigieuses du marché, il a fait quand même bien meilleure impression que celui de 2022. Certes, les commentateurs de Caradisiac, souvent sévères, s’empresseront d’ajouter qu’on pouvait difficilement faire pire que lors de cette précédente édition.

Mais dans un contexte où il ne reste plus que deux grands salons automobiles européens (Paris et Munich, Genève ayant disparu), la variété des stands visités dans la capitale jusqu’à dimanche dernier avait tout de même de quoi en donner un peu pour son argent. Il y avait toujours beaucoup de marques chinoises avec des produits qui disparaîtront peut-être d’ici la prochaine édition, mais on comptait aussi les principales marques premium (à l’exception de Mercedes) et des constructeurs hors d’Europe (et de Chine).

La plus belle était…

Sans Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Bugatti ou McLaren, où fallait-il aller pour observer les plus belles voitures ? Chez Alfa Romeo, s’accordait la rédaction de Caradisiac sur le sujet. Alan Froli y préférait d’ailleurs la Giulia Quadrifoglio restylée, pour son tarif pas totalement inaccessible malgré le malus écologique français et son approche « à l’ancienne ». Mais d’autres, dont l’auteur de ces lignes, n’avaient d’yeux que pour la 33 Stradale exposée juste à côté.

Sur le papier, recarrosser une Maserati MC20 pour la vendre dix fois plus cher ne présente pas un grand intérêt. En réalité, l’auto fait vraiment forte impression quand on se trouve à côté d’elle. Elle n’affiche pourtant pas une silhouette particulièrement élégante, ni des traits vraiment originaux. Mais pour une raison inconnue, l’ensemble de ces lignes débouche sur une super-sportive vraiment fascinante à regarder. Pour nous, c’était de très loin la plus belle nouveauté automobile du salon. Hélas, elle coûtera plus d’un million d’euros l’exemplaire et ses 33 unités se réservent à une clientèle richissime. Mais sur le stand d’Alfa Romeo, elle en a probablement fait rêver plus d’un.