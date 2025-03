L’année dernière, Alfa Romeo faisait plaisir aux visiteurs du Mondial de Paris 2024 en exposant la nouvelle 33 Stradale, cette cousine de la Maserati MC20 qui sera construite en toute petite série (et vendue à un prix unitaire de vraie supercar).

Comme la 8C en son temps, cette 33 Stradale joue sur l’image et permet à Alfa Romeo de tenir sa réputation de marque d’exception en parallèle de sa gamme de véhicules beaucoup plus grand public (Junior, Tonale, Giulia, Stevio).

Une autre voiture de sport en préparation ?

La mystérieuse voiture visible dans les images publiées notamment par AlVolante, issue d’un bureau de dépôt des brevets industriels, est différente de la 33 Stradale même si elle affiche un design assez proche de cette dernière (surtout au niveau de la poupe). Elle affiche des proportions de berlinette à moteur central arrière, comme la 33 Stradale mais aussi l’ancienne 4C.

Une autre petite série de modèles ?

On sait qu’Alfa Romeo prépare le SUV Stelvio de seconde génération et une toute nouvelle mouture de la berline Giulia et aux dernières nouvelles, il n’y avait aucun projet de sportive intégrée dans la gamme à la façon de la 4C et de la 8C avant elle.

Uniquement de la très petite série ?

Il pourrait donc s’agir là d’une nouvelle voiture de sport conçue en toute petite série, exactement comme pour la 33 Stradale. Avec quelle base technique dans ce cas ? A nouveau celle de la Maserati MC20 ou bien, pourquoi pas, une architecture piquée à Ferrari même si la marque au cheval cabré ne fait pas partie de Stellantis ?

Autre possibilité : une simple étude de style virtuelle comme les projets intégrés au jeu vidéo Gran Turismo sur Playstation. Espérons en tout cas en apprendre plus le plus tôt possible à ce sujet.