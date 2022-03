Opel confirme trois modèles électriques

Confirmant ses ambitions d’une gamme européenne 100 % électrique pour l’ensemble de ses marques d’ici 2030, le groupe Stellantis a confié à Opel le rôle d’éclaireur, avec une échéance fixée à 2028 pour la marque allemande.

Première marque à passer au 100 % électrique dans le groupe Stellantis, Opel va donc progressivement supprimer les motorisations thermiques de son catalogue. Si la marque propose déjà des alternatives électrifiées pour la plupart de ses modèles, que ce soit en 100 % électrique (Rocks-e, Corsa-e, Mokka-e et Combo-e, Zafira-e, Vivaro-e et Movano-e), en hybride rechargeable (Astra, Grandland) ou même la version hydrogène du Vivaro, les derniers modèles à passer à l’électrique seront donc le Crossland et l’Insignia. Pour rappel, dès l’année prochaine l’Astra passera au 100 % électrique, quelques mois avant que le Grandland ne fasse de même.

Attendu pour début 2024, le Crossland électrique devrait être disponible avec une batterie de 50 kWh, et un moteur de 100 kW (136 chevaux), tandis qu’une nouvelle génération de l’Opel Insignia est également dans les tuyaux.

En plus des mises à jour de ces deux modèles, Opel a prévu d’introduire une nouveauté marquante : la Manta, qui loin du coupé original devrait être déclinée en SUV sportif.