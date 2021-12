Légère hausse d'autonomie pour les Opel Corsa-e et Mokka-e

Après les Peugeot et DS électriques, c'est au tour de la gamme branchée VP chez Opel de recevoir les mises à jour mécaniques développées par Stellantis. Le groupe a en effet travaillé sur plusieurs points pour améliorer l'autonomie de ses véhicules électriques (hors utilitaires).

Une nouvelle pompe à chaleur (chauffage, climatisation, ventilation), un réducteur au coefficient plus important (qui aura, là aussi, certainement des conséquences minimes sur les performances) mais aussi et surtout une nouvelle monte pneumatique extra-économe en carburant ont permis aux Opel Corsa-e et Mokka-e d'afficher respectivement 362 et 342 km d'autonomie. C'est entre 5 et 10 % de mieux qu'auparavant selon les options.

Ces autonomies sont quasiment copies conformes de celles des cousines au lion, les e-208 et e-2008, signe qu'en dehors des groupes motopropulseurs partagés, les aérodynamiques, poids et efficience sont strictement les mêmes. Tout comme pour les Peugeot électriques, les gains d'autonomie seront particulièrement notables en cas de températures basses, proches de 0°C.